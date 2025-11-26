ESTADOS UNIDOS
Efetivos da Guarda Nacional baleados em Washington estão em estado crítico
Diretor da FBI, Kash Patel, esclarece versões sobre estado de saúde dos guardas
Diretor do FBI, Kash Patel (à esquerda), detalha as informações sobre o ataque perto da Casa Branca - Foto: Drew Angerer / AFP
Os dois guardas nacionais baleados nesta quarta-feira (26) perto da Casa Branca, em Washington, estão gravemente feridos, informou à imprensa o diretor da polícia federal dos Estados Unidos (FBI, na sigla em inglês), Kash Patel, ao esclarecer versões equivocadas de que ambos estariam mortos.
"Dois de nossos valentes membros da Guarda Nacional foram atacados em um ato horrível de violência. Foram baleados. Estão em estado crítico", declarou Patel em coletiva de imprensa.