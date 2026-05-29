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OPORTUNIDADE Egape abre inscrições para 29 cursos gratuitos com nova modalidade semipresencial Novo formato de turma amplia oportunidades de qualificação para servidores estaduais

A Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape) abriu as inscrições para 29 cursos gratuitos no mês de junho. A novidade é a oferta de um curso na modalidade semipresencial, realizado no turno da noite e destinado especialmente para servidores estaduais.

Além disso, a outra novidade é que os interessados nos cursos autoinstrucionais podem se matricular a qualquer momento e terão até 30 dias para concluir a formação.

No total, estão sendo disponibilizadas 3.275 vagas distribuídas entre cursos presenciais (210 vagas), semipresenciais (25 vagas) e de ensino a distância (EaD), formatos ao vivo (240 vagas), com tutoria (300 vagas) e autoinstrucionais (2.500 vagas).

A oportunidade é voltada aos servidores estaduais e municipais, empregados públicos e também ao público em geral. As inscrições devem ser feitas pelo site da Egape.

"A proposta é oferecer mais flexibilidade e oportunidade de qualificação para os profissionais do serviço público, especialmente aqueles que possuem uma rotina de trabalho intensa durante o dia", destacou o diretor da EGAPE, Henrique Oliveira.

Entre os cursos em destaque deste mês estão:

"Liderança Estratégica em Gestão de Pessoas" (semipresencial), voltado ao desenvolvimento de competências de liderança no serviço público, fortalecendo a gestão de equipes e a tomada de decisões.

"Prático de Reajuste, Reequilíbrio e Acréscimo/Suspensão de Contratos de Prestação de Serviços de Mão de Obra Exclusiva" (presencial), que aborda procedimentos de gestão contratual, avaliação de desempenho e uso de sistemas de acompanhamento funcional.

"Inteligência Artificial: Fundamentos e Aplicabilidades" (autoinstrucional), que apresenta conceitos básicos de IA, ferramentas, algoritmos e aplicações práticas voltadas ao setor público.

Os interessados em participar dos cursos ou esclarecer dúvidas podem entrar em contato pelos telefones (81) 3183-8025, da Coordenação Pedagógica, e (81) 3183-8065, para informações sobre os cursos EaD.

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