A- A+

Capacitação Egape abre inscrições para 5,6 mil vagas em 34 cursos gratuitos de dezembro Oferta inclui formações presenciais, EaD ao vivo, cursos com tutoria e modalidades autoinstrucionais

A Escola de Administração Pública de Pernambuco (Egape), da Secretaria de Administração (SAD), abriu inscrições para 5,6 mil vagas em 34 cursos gratuitos que serão realizados em dezembro. As inscrições devem ser feitas no site da instituição.

Do total de vagas, 152 são para formações presenciais, 450 para cursos EaD ao vivo ou com tutoria e 5 mil para qualificações autoinstrucionais. Servidores estaduais, municipais e o público em geral podem participar.

O diretor da Egape, Henrique Oliveira, enfatizou a importância da iniciativa.



“Investir em capacitação contínua dos servidores é fortalecer a máquina pública (...). Cursos gratuitos qualificam quem já está na linha de frente, resultando em serviços públicos mais ágeis, de qualidade e eficientes.”

Destaques das formações

Entre os cursos presenciais, a Egape oferece “Oratória, Retórica e Estratégias de Comunicação”, voltado a técnicas de fala, expressão corporal e estratégias discursivas.

Na modalidade EaD ao vivo, um dos destaques é o curso “Motivação e Liderança na Administração Pública”. Já entre os autoinstrucionais, o curso “Básico para Elaboração de Termo de Referência com Fundamentos na Nova Lei de Licitação” aborda identificação de demandas, avaliação de custos e etapas dos processos licitatórios.

Atendimento ao público

A Egape coordena ações do Programa de Educação Corporativa do Estado. Informações adicionais podem ser obtidas pelo site da escola ou pelos telefones (81) 3183-8025 (Pedagógico) e (81) 3183-8065 (EAD).

Com informações da assessoria

Veja também