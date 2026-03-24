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CAPACITAÇÃO Egape está com inscrições abertas para 25 cursos gratuitos neste próximo mês de abril No total, serão ofertadas quase duas mil vagas para diferentes modalidades

A Escola de Governo da Administração Pública (Egape) abriu inscrições para 25 cursos gratuitos no mês de abril, totalizando 1.834 vagas. Podem participar servidores estaduais e municipais, além do público em geral e empregados públicos. As inscrições devem ser realizadas pelo site até dois dias úteis antes do início de cada curso.

As oportunidades estão distribuídas nas modalidades presencial (294 vagas) e ensino a distância (EaD), incluindo formatos ao vivo (240 vagas), com tutoria (300 vagas) e autoinstrucionais (1.000 vagas). Os cursos noturnos, no formato Ead ao vivo, são alguns dos destaques da programação, todos idealizados especialmente para servidores públicos municipais e estaduais.

As aulas estão previstas para começarem no dia 22 de abril, sempre das 18h30 às 22h. Entre as opções disponíveis estão “Liderança Estratégica em Gestão de Pessoas”, “Sistema Eletrônico de Informações (SEI básico para iniciantes)” e “Sistema Eletrônico de Informações – SEI avançado”, com pré-requisito de conclusão do nível básico.

“A oferta de cursos no período noturno amplia o acesso à qualificação, permitindo que os servidores conciliem o aprendizado com suas jornadas de trabalho. É uma oportunidade estratégica para fortalecer competências sem comprometer outras responsabilidades do dia a dia”, destaca o diretor da Egape, Henrique Oliveira.

Além das turmas noturnas, a Egape também está disponibilizando outras capacitações ao longo do mês, como o curso de “Informática Básica”, que ensina a utilizar os principais recursos do Windows, a navegar e realizar pesquisas na internet, além de apresentar vantagens da microinformática no cotidiano profissional.

Por outro lado, na formação em “Gestão de Políticas Públicas”, os participantes terão acesso a conteúdos sobre tendências e desafios da administração pública contemporânea, métodos de análise, identificação dos principais atores envolvidos e a compreensão das fases do ciclo de políticas públicas.

Para mais informações sobre os cursos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone da coordenação pedagógica: (81) 3183-8065.

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