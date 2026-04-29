A- A+

OPORTUNIDADE Egape oferece mais de 1,7 mil vagas em cursos gratuitos para o mês de maio As oportunidades são distribuídas em 24 tipos de cursos, com turmas presenciais e a distância

A Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape) está com inscrições abertas para 24 cursos gratuitos no mês de maio, totalizando 1.789 vagas com foco no desenvolvimento profissional de servidores públicos estaduais, municipais e da população em geral.

As oportunidades estão distribuídas nas modalidades presencial, com 299 vagas, e a distância (EAD), incluindo turmas ao vivo (180 vagas), com tutoria (60 vagas) e autoinstrucionais (1.250 vagas).

As inscrições devem ser realizadas pelo site.

Entre as capacitações disponíveis, destaque para os cursos:

Noções sobre o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI): oferecido de forma presencial, orienta a elaboração de um PDI básico e o uso de ferramentas para definição de metas alinhadas às necessidades institucionais e individuais.

Afastamentos por Motivos de Saúde do Servidor: oferecido também de forma presencial, aborda direitos e deveres relacionados a afastamentos por saúde, tipos de avaliações médico-periciais e a integração entre sistemas de gestão.

Compliance no Setor Público - Estratégia para Boa Prática de Gestão: oferecido a distância (EAD), que trata dos fundamentos do compliance, sendo aplicado no setor público e sua relação com ética, governança e cultura organizacional.

“Ampliar o acesso à formação é investir diretamente na melhoria da gestão e na qualidade dos serviços prestados à população. A Egape segue trabalhando para oferecer conteúdos alinhados às necessidades do setor público”, destacou o diretor da Egape, Henrique Oliveira.

As qualificações são uma iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Administração (Sad), com o objetivo de aprimorar cada vez mais o atendimento público no Estado.

Os interessados em obter mais informações podem entrar em contato pelos números: (81) 3183-8025 - Coordenação Pedagógica / (81) 3183-8065 - Cursos EaD).

Veja também