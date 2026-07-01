A- A+

CURSOS Egape oferece mais de 4,8 mil vagas em cursos gratuitos em julho; saiba como se inscrever Capacitações abrangem 31 cursos e são voltadas para servidores públicos e público geral

A Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape) está com inscrições abertas para 4.880 vagas em 31 cursos gratuitos ao longo do mês de julho.



As qualificações são voltadas tanto para servidores públicos estaduais e municipais quanto para a população em geral que busca aprimoramento profissional.

As oportunidades estão distribuídas em três formatos de ensino:

modalidade presencial (180 vagas);



(180 vagas); educação a distância (EaD) com aulas ao vivo ou tutoria (450 vagas);



(450 vagas); e o formato autoinstrucional (4.250 vagas), no qual o aluno estuda no seu próprio ritmo.

Cursos em destaque

Entre as capacitações oferecidas nesta temporada, destacam-se:

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos: focado na Nova Lei de Licitações e Contratos, que apresenta os principais aspectos do planejamento, da gestão e da fiscalização de contratos administrativos;



focado na Nova Lei de Licitações e Contratos, que apresenta os principais aspectos do planejamento, da gestão e da fiscalização de contratos administrativos; Sistema de Gestão do Desempenho (SGD): voltado para o entendimento de avaliações de desempenho, progressões funcionais e uso dos sistemas SGD e SGP;



voltado para o entendimento de avaliações de desempenho, progressões funcionais e uso dos sistemas SGD e SGP; Inteligência Artificial para Iniciantes: aborda os fundamentos da IA Generativa e ensina técnicas de engenharia de prompts para criação de textos, imagens e apresentações.

Os interessados podem se inscrever no site oficial da escola ou obter mais informações pelos contatos (81) 3183-8025, da coordenação pedagógica, e (81) 3183.8065, para cursos EAD.

Veja também