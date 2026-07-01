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CURSOS

Egape oferece mais de 4,8 mil vagas em cursos gratuitos em julho; saiba como se inscrever

Capacitações abrangem 31 cursos e são voltadas para servidores públicos e público geral

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Egape oferece mais de 4,8 mil vagas em cursos gratuitos no mês de julhoEgape oferece mais de 4,8 mil vagas em cursos gratuitos no mês de julho - Foto: Divulgação

A Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape) está com inscrições abertas para 4.880 vagas em 31 cursos gratuitos ao longo do mês de julho.

As qualificações são voltadas tanto para servidores públicos estaduais e municipais quanto para a população em geral que busca aprimoramento profissional.

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As oportunidades estão distribuídas em três formatos de ensino:

Cursos em destaque
Entre as capacitações oferecidas nesta temporada, destacam-se:

Os interessados podem se inscrever no site oficial da escola ou obter mais informações pelos contatos (81) 3183-8025, da coordenação pedagógica, e (81) 3183.8065, para cursos EAD.

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