Guerra Egito alertou Israel sobre ameaça em Gaza 10 dias antes do ataque do Hamas

O Egito alertou o governo de Israel de que "algo grande" estava sendo planejado em Gaza, 10 dias antes do ataque do Hamas, no último sábado, de acordo com uma fonte de inteligência do Cairo, citada pela agência de notícias Associated Press. O ataque terrorista, o maior já realizado por um grupo palestino contra Israel, provocou uma escalada de violência que já deixou mais de 1,2 mil mortos e milhares de feridos nos dois lados da fronteira.

De acordo com o oficial de inteligência egípcio, ouvido pela agência de notícias americana em anonimato por não ter autorização para discutir o tema, o Cairo informou autoridades do gabinete de Benjamin Netanyahu de que "algo grande" estava sendo planejado pelo grupo extremista em Gaza, mas que o alerta foi ignorado, pois as atenções das autoridades israelenses estavam voltadas para a Cisjordânia, onde ocorreram os confrontos mais recentes entre extremistas palestinos e forças de segurança de Israel.

"Nós alertamos a eles que uma situação explosiva estava para acontecer, muito em breve, e que seria algo grande. Mas eles subestimaram os alertas", disse o oficial de inteligência, citado pela mídia americana.

Israel e Egito mantêm um acordo de cooperação para controlar a fronteira de Gaza, principalmente para conter a atuação de grupos extremistas.

A incapacidade dos serviços de inteligência em prever o ataque do Hamas motivou uma série de duras críticas contra Netanyahu e seu gabinete desde sábado. Militares e ex-funcionários de agências como o Shin Bet e o Mossad criticaram publicamente as autoridades no cargo pelo fato do país ter sido pego de surpresa.

Também citado pela AP, o ex-conselheiro nacional de Segurança Nacional de Netanyahu, Yaakov Amidror, classificou o episódio como "um grande fracasso".

— Essa operação na verdade comprova que as capacidades (de inteligência) em Gaza não eram boas — afirmou.

