Egito anuncia acordo para formação de comitê palestino que administrará Gaza

Palestina

O governo egípcio anunciou, nesta quarta-feira (14), que foi alcançado um "consenso" sobre os nomes dos membros do comitê de tecnocratas palestinos, composto por 15 integrantes, encarregado de administrar a Faixa de Gaza, conforme o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A maioria dos movimentos palestinos, incluindo o Hamas, e a presidência palestina logo expressaram seu apoio ao comitê.

O movimento islamista Hamas e a Jihad Islâmica, entre outros, declararam em um comunicado que concordavam em "apoiar os esforços dos mediadores para formar o Comitê Nacional de Transição Palestino, proporcionando o ambiente adequado" para que este inicie seus trabalhos.

A presidência palestina, sediada em Ramallah, na Cisjordânia, também anunciou seu apoio em veículos de comunicação oficiais.

Uma fonte do gabinete do governo palestino disse à AFP que o comunicado "reflete a posição do movimento Fatah", já que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, também é o líder desse grupo.

"Esperamos que, após este acordo, o comitê seja anunciado em breve (...) e então designado para administrar a vida cotidiana e os serviços essenciais", disse o ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdellatty, após as negociações no Cairo.

O programa de 20 pontos apresentado em outubro pelo presidente americano, após dois anos de guerra, prevê que esse comitê de transição governe o território palestino sob a supervisão de um Conselho de Paz, dirigido pelo próprio Trump.

Uma delegação do Hamas e mediadores egípcios reuniram-se nesta quarta-feira no Cairo para trabalhar na formação do comitê e examinar seus mecanismos operacionais, indicaram representantes do movimento islamista sob anonimato, por não poderem se pronunciar publicamente sobre essas questões.

Paralelamente, devem ocorrer negociações com líderes de outros movimentos palestinos, indicou um deles.

Além da composição do comitê e do nome de seu futuro presidente, as discussões abordarão "o acordo de cessar-fogo à luz das violações israelenses" em Gaza, acrescentou.

Outro representante do Hamas indicou que, uma vez alcançado um acordo, o presidente Abbas deverá emitir um decreto que estabeleça oficialmente esse comitê.

Dois nomes circulam para dirigir o comitê: Ali Shaath, ex-vice-ministro do Planejamento da Autoridade Palestina, e Maged Abu Ramadan, atual ministro da Saúde e ex-prefeito de Gaza, afirmou a fonte à AFP.

