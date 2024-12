Egito condena Israel por tomada de zona-tampão nas Colinas de Golã

A- A+

O Egito condenou Israel pela tomada de uma zona-tampão nas Colinas de Golã, que foi estabelecida por um acordo de 1974 com a Síria. Nesta segunda-feira, 9, o Ministério das Relações Exteriores egípcio acusou o país de "explorar o vácuo de poder para ocupar mais territórios sírios e criar um fato consumado em violação ao direito internacional".

Ainda, o Egito pediu que o Conselho de Segurança das Nações Unidas assumisse uma posição firme em relação à agressão israelense à Síria.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse no domingo (8) que o acordo de cessar-fogo de 50 anos com a Síria havia "entrado em colapso" e que as tropas sírias haviam abandonado suas posições, necessitando da tomada israelense como uma "posição defensiva temporária". Fonte: Associated Press.

