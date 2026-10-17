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conflito Egito diz que adotará 'qualquer medida' para proteger Arábia Saudita Declaração foi feita em meio à crescente onda de ataques dos houthis no Iêmen

O presidente do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, afirmou que seu governo adotará "qualquer medida" para defender sua aliada, a Arábia Saudita, em meio à crescente onda de ataques dos houthis - grupo apoiado pelo Irã - no Iêmen.

Dirigindo-se ao rei Salman bin Abdulaziz Al Saud e ao príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, el-Sissi declarou que o país fará o que for necessário para defender o reino.

El-Sissi afirmou que, se preciso, convocará o parlamento para uma sessão de emergência a fim de autorizar tais medidas.

Reino Unido desaconselha viagens à região

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido atualizou as orientações de viagem para a Arábia Saudita e passou a desaconselhar viagens ao reino, exceto "aquelas que sejam essenciais". A pasta também desaconselha qualquer viagem a uma distância de até 10 quilômetros da fronteira com o Iêmen.

O ministério justificou a atualização citando os ataques recentes dos rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, contra o Aeroporto Internacional King Khalid, na capital, Riad.

"Aconselhamos os cidadãos britânicos a se manterem afastados do aeroporto até que o local esteja seguro e a seguirem as orientações das autoridades sauditas", escreveu em comunicado.

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