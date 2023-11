Egito e Catar negociam soltura de reféns em troca de pausas humanitárias em Gaza

A- A+

Na linha de frente das mediações com o Hamas e Israel, o Egito e o Catar negociam uma pausa humanitária na Faixa de Gaza. A expectativa é de que o anúncio seja formalizado nesta quinta-feira, sugerem fontes egípcias ao Haaretz.

A negociação prevê a libertação de alguns reféns em troca da trégua temporária no enclave palestino. Pelo menos 240 pessoas — civis e militares — foram sequestradas durante o ataque terrorista do Hamas contra o território judeu, no dia 7 de outubro.

Fontes do governo egípcio informaram, segundo o Wall Street Journal, que as tratativas abordam a libertação de no máximo 15 reféns em troca de uma pausa humanitária de 48 horas. A negociação já teria sido aceita pelo Hamas, mas Israel e Estados Unidos continuam sendo pressionados pelo Egito a aceitar o acordo. A “duração” seria um dos obstáculos, informou uma fonte do Hamas à AFP. Quase metade dos reféns a serem libertados, caso o acordo seja bem-sucedido, são americanos.

As pausas — “táticas” e “localizadas” — estão sendo consideradas pelos israelenses, visando o aumento da entrada de ajuda humanitária através da passagem de Rafah, sob controle do Egito, e para permitir o êxodo de civis, informou um alto funcionário do Estado judeu ao Wall Street Journal. Um cessar-fogo, contudo, só seria cogitado mediante a soltura de todos os reféns.

A resposta é similar à declaração feita pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, durante entrevista à ABC News nesta terça-feira, ao mostrar-se mais aberto a pequenas pausas táticas, “uma hora aqui, uma hora ali”, mas rejeitando um cessar-fogo total. Nesta quarta-feira, Netanyahu voltou a afirmar que “não haverá cessar-fogo sem a libertação dos reféns” em um post na rede social X (antigo Twitter).

O tema tem ganhado tração nas últimas semanas, até entre grandes aliados israelenses. Temerosos com a escalada do conflito para uma guerra regional, líderes globais têm aumentado a pressão sobre Israel por causa da intensificação de sua ofensiva contra o enclave palestino.

O presidente dos EUA, Joe Biden, pediu uma "pausa" nas hostilidades para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza e ajudar a libertar os reféns, proposta reiterada pelo secretário de Estado americano, Antony Blinken, durante sua segunda viagem a Tel Aviv. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, afirmou que paralisações temporárias são “urgentes".



Nesta quarta, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou durante entrevista coletiva com o presidente da Hungria, Katalin Novak, que seus aliados também apoiam pausas humanitárias, segundo a Reuters. Em um mês, número de jornalistas mortos no conflito Israel-Hamas é mais que o dobro da guerra na Ucrânia

Em um mês de guerra, Gaza soma mais de 10,5 mil mortos e 26 mil feridos, além de milhares de construções destruídas. O enclave tem recebido menos ajuda humanitária do que o necessário, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), enquanto a entrega de combustível segue proibida — paralisando hospitais e ambulâncias. Milhares de pessoas foram deslocadas do norte para o sul, que segue sendo bombardeado, ao passo que nem mesmo os edifícios de agências neutras, como a Agência da ONU para a Palestina (UNRWA), estão a salvo de ataques.

Reféns

Até o momento, apenas quatro reféns foram libertas — todas mulheres. As primeiras foram Judith Raanan, de 59 anos, e Natalie Raanan, de 17, mãe e filha, respectivamente. Depois, foram Nurit Yitzhak, de 80 anos, e Yocheved Levschitz, de 85 anos. Uma soldada detida em território palestino também foi resgatada pelo Exército.

No fim de outubro, representantes das famílias das mais de 200 pessoas que são mantidas reféns exigiram respostas de Netanyahu depois de uma reunião com o chefe de Estado israelense. Muitos consideram o primeiro-ministro o culpado pela situação atual.

Israel promete perseguir Hamas dentro ou fora de Gaza; saiba quais líderes estão fora de enclave palestino, alguns deles bilionários

O grupo, chamado de Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos, também pressionou para que o governo aceitasse uma oferta de troca dos reféns por prisioneiros palestinos, algo que foi proposto pelo Hamas no mês passado.

As famílias demonstraram preocupação com a extensão dos bombardeios na Faixa de Gaza — segundo o Hamas, 50 reféns morreram depois dos ataques aéreos, e outros sete teriam morrido após ataque de Israel ao campo de refugiados Jabaliya. A informação não pode ser confirmada de maneira independente.

