Egito e Jordânia declaram unidade sobre reconstrução de Gaza "sem deslocar palestinos de sua terra"

O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi e o rei Abdullah II da Jordânia destacaram nesta quarta-feira a "unidade" das posições de seus países em relação à Faixa de Gaza, um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter mantido conversas com o monarca jordaniano em Washington após declarações sobre tomar posse do enclave e deslocar milhões de palestinos.

"Os dois líderes afirmaram a unidade das posições do Egito e da Jordânia, incluindo a necessidade da implementação completa do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, a libertação contínua de reféns e prisioneiros e a facilitação da entrada de ajuda humanitária", disse um comunicado da Presidência egípcia, ressaltando a necessidade do "início imediato do processo de reconstrução na Faixa de Gaza, sem deslocar o povo palestino de sua terra".

Trump se encontrou no dia anterior com o rei da Jordânia, um dos países "escolhidos" pelo republicano para abrigarem os novos refugiados palestinos em seu plano para ocupar a Faixa de Gaza e expulsar as quase duas milhões de pessoas que vivem do enclave.

Dentro da ideia de criar uma “Riviera no Oriente Médio” em Gaza, Abdullah II exerce um papel crucial: para Trump, ele precisa concordar em receber os palestinos em seu território, onde seriam alocados em residências prometidas pelo líder americano, em caráter permanente — na segunda-feira, em entrevista à rede Fox News, o presidente afirmou que aqueles que deixassem Gaza não teriam o direito de retornar às suas casas.

— Os palestinos, ou as pessoas que vivem agora em Gaza, viverão lindamente em outro local. Eles viverão com segurança. Eles não serão mortos, assassinados e terão que sair a cada 10 anos — afirmou Trump na terça-feira, pouco antes do encontro.

Sob tensão, ao ser questionado se haveria um local em seu país onde os palestinos de Gaza poderiam ser alocados, o rei jordaniano respondeu que seria "difícil fazer com que isso funcione de uma forma que seja boa para todos".

"Plano árabe para reconstruir Gaza"

O Hamas "aprecia as posições de nossos irmãos na Jordânia e no Egito em rejeitar o deslocamento de nosso povo e afirmar que há um plano árabe para reconstruir Gaza sem deslocar seus moradores", indicou um comunicado do grupo na terça-feira.

A sexta troca de reféns por prisioneiros estava marcada para sábado, mas o grupo islamista anunciou esta semana que a adiaria, citando a recusa de Israel em permitir a entrada de ajuda humanitária no território palestino. Desde então, as tensões pioraram.

"A obstrução contínua de Israel e a recusa em se comprometer com o início da segunda fase das negociações confirmam a persistência da ocupação (Israel) em sabotar o acordo de trégua e retomar a agressão", disse outra fonte do Hamas, que pediu anonimato.

A segunda fase do acordo deve levar à libertação de todos os reféns e ao fim definitivo da guerra.

O ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023 deixou 1.210 mortos, a maioria civis, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas, 73 permanecem em Gaza, das quais pelo menos 35 morreram, de acordo com o Exército israelense.

A ofensiva israelense em Gaza deixou pelo menos 48.219 mortos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do território palestino, considerados confiáveis pela ONU.

