GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Egito não aceitará forças israelenses em sua fronteira com Gaza, afirma imprensa Um dos principais obstáculos nas negociações para estabelecer um cessar-fogo foi a exigência de que Israel retire suas tropas da fronteira

O Egito afirmou que não permitirá que as forças israelenses permaneçam em sua fronteira com a Faixa de Gaza, informou um meio de comunicação próximo aos serviços de inteligência egípcios nesta segunda-feira (26).

O país, que atua como mediador ao lado de Catar e Estados Unidos para alcançar um trégua entre Israel e Hamas, em guerra na Faixa de Gaza, "reiterou a todas as partes que não aceitará nenhuma presença israelense" no estratégico corredor Filadélfia, informou a Al Qahera News, citando uma fonte de alto escalão.

Um dos principais obstáculos nas negociações para estabelecer um cessar-fogo foi a exigência de que Israel retire suas tropas da fronteira, incluindo o ponto de passagem de Rafah, que era o único do território palestino que não era controlado por Israel antes do conflito.

As forças israelenses tomaram no início de maio a parte palestina do ponto de passagem de Rafah, localizado em uma via crucial para a chegada de ajuda humanitária à Faixa. A medida foi muito criticada pelo Egito e por outros países.

“O Egito está lidando com a mediação” entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas "com base em sua segurança nacional", disse a fonte à Al Qahera News.

Até o momento, as negociações geraram pouca esperança de um cessar-fogo, embora Washington tenha afirmado na sexta-feira que houve progresso.

O Hamas disse no domingo que uma delegação do Hamas se reuniu com mediadores egípcios e do Catar e depois deixou o Cairo, para onde os negociadores israelenses também deveriam viajar.

