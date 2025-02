A- A+

Guerra Egito: negociações entre Israel e Hamas sobre fase 2 do cessar-fogo em Gaza já começaram Autoridades de Israel, Qatar e Estados Unidos iniciaram "discussões intensas" sobre a segunda fase do acordo

As negociações entre Israel e o Hamas sobre a próxima fase do cessar-fogo em Gaza começaram nesta quinta-feira, 27, no Cairo, segundo o Egito, evitando um colapso antes do término da primeira fase do acordo no sábado, 22.

Autoridades de Israel, Qatar e Estados Unidos iniciaram "discussões intensas" sobre a segunda fase do acordo, disse o serviço de informações do Estado do Egito em um comunicado.

"Os mediadores também estão discutindo maneiras de melhorar a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, como parte dos esforços para aliviar o sofrimento da população e apoiar a estabilidade na região", acrescentou.



As conversações da Fase 2 têm o objetivo de negociar o fim da guerra, incluindo a devolução de todos os reféns vivos que ainda estão em Gaza e a retirada de todas as tropas israelenses do território.

A devolução dos reféns mortos restantes aconteceria na Fase 3.

