GUERRA Egito suspende saída de Gaza após ataque a ambulância Lista de estrangeiros não foi divulgada neste domingo, diz Cairo, após forças israelenses atingirem uma ambulância no sábado; brasileiros no enclave seguem esperando liberação

O Egito anunciou a suspensão das saídas dos moradores de Gaza feridos e portadores de passaportes estrangeiros através da passagem de Rafah, informou a agência Reuters neste domingo (5).

Devido a suspensão, que ocorreu após forças israelenses atingirem uma ambulância no sábado, as autoridades não divulgaram uma nova lista de estrangeiros neste domingo. Do Brasil, há 34 pessoas no aguardo: 24 são brasileiros, 7 são palestinos em processo de imigração e 3 são parentes próximos.

A passagem de Rafah para a península egípcia do Sinai é o único ponto de saída da Faixa de Gaza não controlado por Israel. Caminhões de ajuda ainda podem entrar no território.

As saídas começaram na quarta-feira e, desde então, centenas de pessoas já saíram do território, incluindo feridos que estão recebendo tratamento em hospitais no Sinai

