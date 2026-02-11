A- A+

Acidente Égua cai em fossa e é resgatada com retroescavadeira no Janga, em Paulista Animal foi retirado após uma hora de operação

Uma égua mobilizou equipes de resgate na noite da segunda-feira (10), após cair em uma fossa na Rua João Pereira de Oliveira, no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife. O acidente ocorreu depois que a estrutura cedeu sob o peso do animal.

O resgate chamou a atenção de moradores, provocando movimentação intensa ao redor do local enquanto a equipe trabalhava para retirar a égua em segurança.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma viatura de salvamento foi acionada após o chamado de moradores da região. Ao chegar ao endereço, os profissionais constataram que o animal estava dentro da fossa e que seria necessário apoio de maquinário para evitar riscos durante a retirada.

Uma retroescavadeira, disponibilizada pela Prefeitura de Paulista, foi utilizada para auxiliar no resgate. O animal foi amarrado com cordas e içado cuidadosamente para fora da fossa.

Pelo menos quatro profissionais participaram diretamente da ação, garantindo a estabilização da égua antes da remoção completa.

A operação durou cerca de uma hora e exigiu cuidado redobrado para não agravar o estado da égua.

Animal está sob cuidados

Segundo a prefeitura, após ser retirada, a égua passou por higienização e foi encaminhada ao Centro de Animais Apreendidos do município. Ela permanece no local sob cuidados e acompanhamento.

Até o fim da ocorrência, ninguém havia se apresentado como responsável pelo animal.

O caso reacende o alerta para a manutenção adequada de fossas e estruturas em áreas residenciais, além da importância de acionar rapidamente os órgãos competentes em situações de risco envolvendo animais.

