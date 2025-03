A- A+

ACIDENTE Égua morre após bater a cabeça em operação de resgate em Olinda O animal estava gestante antes do acidente em abordagem do resgate

Uma égua morreu após bater a cabeça no chão durante uma operação de resgate na avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro Jardim Fragoso, em Olinda, no Grande Recife.

O acidente envolvendo a égua ocorreu na manhã dessa segunda (17), após funcionários da Prefeitura tentarem colocá-la em um caminhão.

O veículo era do serviço municipal e estava na operação para recolher os animais na região. Ela estava amarrada numa árvore na rua Borboleta, próxima à avenida Pedro Álvares Cabral.



Os funcionários da equipe de recolhimento de animais da Prefeitura de Olinda foram embora após o acidente, e o animal ficou das 10h30 às 15h30 sem assistência.

De acordo com relatos de testemunhas que estavam no local, o momento ocorreu após a égua resistir a tentativa de colocá-la no veículo.

O animal estava gestante e ficou agonizando por cerca de cinco horas após a queda.

Em nota, a Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Olinda, disse que está analisando as imagens e informações recebidas sobre a égua.

A prefeitura reforça que o bom trato aos animais é prioridade para a gestão, que já mantém uma clínica veterinária totalmente gratuita.

"Sobre o acolhimento de animais de grande porte, trata-se de um serviço diário, com veterinários, cuidadores, alojamento e três refeições por dia. Os animais de grande porte resgatados são encaminhados para locais adequados. Um canal de denúncias pelo WhatsApp (81) 99418.1728 está disponível para que a população possa relatar situações similares", ressaltou.

