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Conflito Eike Batista critica filhos e Luma de Oliveira rebate Em publicação, a modelo criticou a exposição dos filhos e afirmou que o posicionamento do empresário revela mais sobre ele do que sobre os jovens citados

Uma declaração recente do empresário Eike Batista sobre os próprios filhos gerou repercussão e provocou uma resposta pública da ex-mulher, a modelo Luma de Oliveira. Durante participação em um podcast, o empresário criticou o comportamento da nova geração e incluiu os filhos mais velhos na avaliação, classificando-os como parte de uma "geração fru-fru" e "floquinho de neve".

A fala não passou despercebida e motivou uma reação direta de Luma, que utilizou as redes sociais para contestar o ex-marido. Em publicação, a modelo criticou a exposição dos filhos e afirmou que o posicionamento do empresário revela mais sobre ele do que sobre os jovens citados.

Declaração que gerou repercussão

A polêmica começou durante uma entrevista em podcast, quando Eike Batista comentava sobre o comportamento de novas gerações no mercado de trabalho. Ao comparar profissionais mais experientes com os mais jovens, o empresário fez críticas à postura que considera menos resiliente.

Durante a fala, ele incluiu os próprios filhos mais velhos, Thor e Olin, no comentário. Ao mesmo tempo, fez uma distinção em relação aos filhos mais novos, afirmando adotar uma criação mais rigorosa, com atividades como esportes e estudo de idiomas.

Reação pública de Luma de Oliveira

A resposta de Luma veio de forma direta e contundente. Em publicação nas redes sociais, a modelo criticou o ex-marido por expor os filhos publicamente e classificou a atitude como desrespeitosa.

Em um dos trechos, ela afirmou que a declaração "diz mais sobre ele do que dos filhos". Luma também questionou a postura do empresário ao longo da criação dos filhos mais velhos, destacando que, na época, era ela quem acompanhava as atividades e rotina dos jovens.

Críticas à postura do empresário

Na mesma publicação, Luma também fez referências ao passado de Eike Batista, afirmando que experiências anteriores não teriam sido suficientes para promover mudanças em seu comportamento. A modelo sugeriu ainda que a fala do ex-marido revela falta de responsabilidade e equilíbrio. "Infelizmente, o tempo que ficou na prisão não o tornou menos arrogante e mais responsável", disse.

Outro ponto levantado por ela foi a diferenciação feita entre os filhos mais velhos e os mais novos, o que, segundo a modelo, reforça uma postura desigual e inadequada.

Defesa dos filhos

Para a modelo, a crítica pública não condiz com a realidade dos filhos e expõe de forma desnecessária questões familiares. "A maneira desrespeitosa de falar publicamente de dois rapazes, sendo os próprios filhos."

Ela destaca ainda que a situação causada pelos comentários é "lastimável", já que Thor "trabalha há muito tempo independente" e que Olin trabalha com o pai.

Histórico da relação

Eike Batista e Luma de Oliveira foram casados entre 1991 e 2004 e tiveram dois filhos juntos. Apesar do término, a relação entre os dois já havia sido descrita anteriormente como cordial, especialmente no que diz respeito à criação dos filhos.

Até o momento da publicação desta matéria, o empresário não havia se pronunciado publicamente após a resposta da ex-mulher.



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