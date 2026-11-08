A- A+

ISRAEL Eisenkot convida partido de Netanyahu a formar coalizão de governo O presidente israelense, Isaac Herzog, encarregou o líder do principal bloco de oposição a Netanyahu da formação do próximo governo

Gadi Eisenkot, designado neste domingo (8) para formar um novo governo em Israel, disse estar aberto à possibilidade de o primeiro-ministro em fim de mandato, Benjamin Netanyahu, e um de seus aliados de extrema direita integrarem uma coalizão governamental, desde que ele próprio a lidere.

"Se os membros do Likud (de Netanyahu) e do Partido Sionista Religioso (do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich) realmente acreditam que este é um momento para a unidade, como disseram ao presidente, não vejo motivo para que não apoiem um governo liderado por mim e baseado nos princípios que apresentei", afirmou Eisenkot.

O presidente israelense, Isaac Herzog, encarregou o líder do principal bloco de oposição a Netanyahu da formação do próximo governo e avaliou que Israel enfrenta uma "nova realidade política" após as eleições nos Estados Unidos, nas quais os democratas colocaram o presidente republicano Donald Trump em uma situação difícil ao conquistarem a maioria em ambas as casas do Congresso.

Veja também