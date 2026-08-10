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Educação EJA com matrículas abertas para o segundo semestre de 2026 Campanha da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) segue até sexta-feira (14)

Teve início, nesta segunda-feira (10), a campanha da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) de mobilização e matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O objetivo da ação, que vai até a próxima sexta-feira (14), é matricular neste segundo semestre jovens, adultos e idosos que desejam concluir os estudos.

Abertas, as matrículas da EJA são voltadas para alunos com 15 anos completos ou mais, para o ensino fundamental, e a partir de 18 anos de idade, para o ensino médio.

Aqueles estudantes do ensino médio que possuem entre 19 e 24 anos podem receber apoio financeiro-educacional do programa Pé-de-Meia, desde que cumpram os requisitos socioeconômicos.

Para realizar a matrícula, os interessados devem se dirigir à escola estadual desejada com a seguinte documentação (original e cópia): certidão de nascimento, RG ou CNH; CPF; histórico escolar original ou declaração da última escola cursada; comprovante de residência com CEP; e uma foto 3x4 recente.

A Rede Estadual de Pernambuco oferece também oportunidades de capacitação técnica para garantir a qualificação profissional integrada de jovens, adultos e idosos.

Entre os programas estão o EJATEC; o PROEJA, em parceria com o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e Instituto Federal Sertão Pernambucano (IFSertãoPE); e o Trilhatec, em parceria com a CESAR School.

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