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Clima El Niño atingiu nível recorde, diz cientista Os cientistas não são unânimes em dizer se as mudanças climáticas intensificam os episódios do El Niño

O fenômeno climático El Niño atingiu o nível do episódio mais intenso já registrado, indicou à AFP nesta segunda-feira (21) o climatologista Zeke Hausfather, da Berkeley Earth, autor de relatórios sobre as mudanças climáticas para a ONU.

As consequências são visíveis em diversas regiões. Na América Central, animais e plantações morrem devido à seca. A falta d'água também causa problemas no Canal do Panamá.

Hausfather apontou que a anomalia da temperatura da superfície do mar no Pacífico tropical se situa em 3,07°C, o que a iguala a do El Niño de 2015-2016. "É muito provável que setembro tenha as anomalias mensais mais altas de que se tem registro, a menos que algo bastante inesperado aconteça na próxima semana."

Publicados no Climate Brink, os dados se baseiam em registros de temperatura da superfície do mar obtidos por meio de satélites e boias da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA). O indicador mede o quanto as temperaturas diárias da superfície do mar na região Niño 3.4, uma área do Pacífico tropical, excedem a média dos últimos 30 anos.

A NOAA usa outro método, que compara o aquecimento da região Niño 3.4 ao do conjunto do cinturão tropical para refletir melhor o aquecimento global. Segundo esse indicador, o episódio atual do El Niño permanece abaixo do recorde, embora se espere que o acabe superando.

Os cientistas não são unânimes em dizer se as mudanças climáticas intensificam os episódios do El Niño, mas um estudo baseado em esqueletos de corais concluiu que houve uma amplificação desse fenômeno nos últimos 40 anos, em comparação com o período pré-industrial.

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