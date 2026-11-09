A- A+

El Niño El Niño: estudo prevê registros de 1,1 mil mortes relacionadas ao calor em Pernambuco até março Para o Brasil, no geral, a estimativa do Climate Impact Lab é de 19 mil óbitos durante o mesmo período

Um estudo do Climate Impact Lab, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, aponta que Pernambuco pode registrar 1,1 mil mortes relacionadas ao calor até março de 2027, sob a influência do fenômeno climático El Niño. Para o Brasil, no geral, a previsão é ainda mais assustadora: 19 mil óbitos durante o mesmo período.

A estimativa é de 1,1 mim mortes até março | Foto: Climate Impact Lab/Reprodução

Segundo as projeções, dos estados do Nordeste, Pernambuco é o quarto mais afetado pelo calor, atrás apenas do Ceará, Maranhão e Bahia. No ranking nacional, o estado aparece à frente do Acre, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins.

A pesquisa, que acompanha os possíveis impactos do evento, estima que janeiro e fevereiro do próximo ano devem concentrar as maiores projeções para o estado pernambucano. O painel El Niño Heat Mortality Tracker informa que, a cada mês, 230 possíveis mortes podem ser registradas.

Mais afetados

No ranking dos estados mais afetados pelo calor nos próximos meses, Pernambuco ocupa o sétimo lugar. O Pará aparece em primeiro, com a estimativa de 2,7 mil mortes até março, seguido pelo Maranhão e pelo Ceará, com 1,9 mil cada, e pela Bahia, com 1,8 mil. Já Amazonas e Minas Gerais apresentam estimativas de 1,2 mil mortes cada.

O estado aparece na sequência, também com 1,1 mil mortes, à frente do Piauí, de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Já no ranking geral dos países, a posição do Brasil surpreende: o país ocupa o quarto lugar em número de mortes projetadas relacionadas ao calor causado pelo El Niño. Nigéria, Índia e Indonésia ocupam as primeiras posições, com projeções de 56,1 mil, 55,2 mil e 29,3 mil mortes, respectivamente.

Brasil em 4º no lugar dos países mais impactos pelas mortes relacionadas ao calor | Foto: Climate Impact Lab/Reprodução

Em todo o mundo, o estudo estima que o calor extremo associado ao El Niño pode ser responsável por cerca de 857 mil mortes. Nos próximos meses, a projeção é de 373 mil óbitos.

Maior que o esperado

Ainda segundo o Climate Impact Lab, o total de mortes projetadas é significativamente maior do que o estimado pelo laboratório em um relatório divulgado em setembro de 2026.

A pesquisa aponta que a maior parte do aumento foi impulsionada por dois fatores. O primeiro é a inclusão de março na previsão, abrangendo uma parcela maior do fenômeno climático. O segundo é que, agora, o rastreador considera dados observados, em vez de estimativas, para os meses de agosto e setembro.

Até então, agosto havia sido o mês mais quente já registrado para esse período, enquanto setembro havia sido o segundo mais quente.

Clima em Pernambuco

O estado vem registrando temperaturas acima da média histórica em todas as regiões, com números elevados no Agreste e no Sertão, onde os termômetros apontam valores cerca de 5 °C e 6 °C acima do esperado para o período.

Além disso, a população também enfrenta uma sensação térmica mais elevada. De acordo com o meteorologista Romilson Ferreira, da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a combinação entre temperatura e umidade relativa do ar interfere na percepção do calor.

Diante do cenário seco e quente, o meteorologista reforça as orientações da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE): se hidratar, umidificar os ambientes, evitar exercícios físicos entre às 10h e 17h, evitar aglomerações em ambientes fechados.

Veja também