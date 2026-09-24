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METEOROLOGIA El Niño: governo federal lança página com informações e ações de enfrentamento aos impactos Plataforma reúne informações oficiais sobre El Niño, como medidas de preparação e resposta e recomendações à população

Para facilitar o acesso da população a informações oficiais sobre os efeitos e impactos do El Niño, o governo federal lançou uma página especial com informações sobre a evolução do fenômeno climático.

Na plataforma, disponível em gov.br/elnino, é possível também acompanhar previsões e impactos que devem ser monitorados em cada região do país, além das medidas adotadas pelo governo para antecipar riscos e ampliar a capacidade de resposta.

Em Pernambuco, por exemplo, os principais efeitos do El Niño devem ser no Sertão e Agreste, com aumento das temperaturas e secura do ar. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o fenômeno deve se intensificar entre novembro de 2026 e janeiro de 2027.

Segundo o governo federal, o Nordeste também sentir impactos em áreas agrícolas produtivas, especialmente na região do Matopiba, entre setembro e dezembro.

O Brasil, aliás, deverá ser o país latino-americano mais afetado pelo El Niño, cuja potencial severidade leva cientistas a indicarem um possível "Super El Niño".

Estudo do Laboratório de Impacto Climático da Universidade de Chicago, divulgado na quarta-feira (23), mostra que o calor extremo causado pelo fenômeno no país pode provocar mais de 13 mil mortes, sendo a maioria delas no Nordeste e no Norte.

Diversos órgãos federais, como Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Serviço Geológico do Brasil (SGB) e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), participam dos trabalhos do governo contra os impactos do El Niño.

A Sala de Situação do El Niño articula áreas como incêndios, saúde, estiagem, energia, combustíveis, agricultura, segurança alimentar, assistência social e prevenção e resposta a desastres.

O espaço online também foi estruturado como ferramenta de apoio a gestores estaduais e municipais. A página reúne orientações para que municípios organizem suas estruturas de proteção e defesa civil, saúde, infraestrutura, assistência social e meio ambiente; elaborem planos de contingência; mantenham a população informada com base em fontes oficiais; e articulem sua atuação com os respectivos estados.

População

Como ferramenta de orientações para a população, a plataforma fornece ao cidadão informações sobre como agir diante de enxurradas, alagamentos, inundações, deslizamentos, granizo, vendavais, tornados, baixa umidade, incêndios florestais e ondas de calor.

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