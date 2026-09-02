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Clima El Niño histórico alimenta sucessão rara de tempestades no Pacífico O fenômeno deste ano tem 69% de chance de se tornar o mais intenso já registrado, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA)

Dois furacões e uma tempestade tropical cada vez mais forte cruzavam nesta quarta-feira (2) o Oceano Pacífico, cujas águas estão mais quentes devido à intensidade histórica do fenômeno climático El Niño.

Os furacões Lowell e Karina, ambos de categoria 4, devem passar longe da costa do Havaí, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC, sigla em inglês). Mas sua trajetória é incerta.

Lowell e Karina são seguidos pela tempestade tropical Marie, a centenas de quilômetros da costa mexicana. "Deve se converter hoje em furacão", indicou o NHC.

"O aquecimento causado pelo El Niño cria as condições para essas tempestades, que são alimentadas em grande parte por águas quentes", explicou à AFP Julia Cole, climatologista da Universidade do Michigan. Uma sequência de três tempestades "é, definitivamente, algo raro de observar", ressaltou.

O fenômeno deste ano tem 69% de chance de se tornar o mais intenso já registrado, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

O El Niño ocorre a cada dois a sete anos, quando os ventos alísios, correntes leste-oeste que normalmente retêm as águas quentes no Pacífico Ocidental, enfraquecem temporariamente, o que faz com que essas águas subam para a superfície e se desloquem para o leste.

Quando as temperaturas se mantêm por vários meses acima do normal, mais tempestades são geradas na região, o que repercute em toda a atmosfera do planeta.

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