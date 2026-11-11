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Fenômeno Climático El Niño intensifica combate de camponeses a arbusto que favorece incêndios na Colômbia Populações afetadas tentam há anos se livrar dela

Munido de uma roçadeira elétrica, Albert Montaño destrói um arbusto espinhoso de flores amarelas que serve de combustível para incêndios na Colômbia. Temerosos com a intensidade do fenômeno El Niño neste ano, os camponeses se esforçam para erradicá-lo, embora a planta esteja longe de desaparecer.

Luvas de couro, óculos de proteção, macacão de tecido grosso e botas de borracha. Montaño liga sua barulhenta máquina e avança, acompanhado por um grupo de homens, em direção à “praga” que ameaça Cogua, no departamento de Cundinamarca.

“Ele está nos invadindo cada vez mais”, queixa-se o camponês de 43 anos, cercado por centenas de brotos amarelos que cobrem uma encosta íngreme.

O tojo (Ulex europaeus) chegou à Colômbia vindo da Europa em meados do século passado e se espalhou rapidamente a partir da capital, Bogotá, alcançando ecossistemas andinos e páramos, exclusivos de regiões tropicais de alta montanha e considerados “fábricas” de água devido à capacidade de sua vegetação de armazená-la.

A alta inflamabilidade dessa planta invasora favorece a propagação dos incêndios, que podem se intensificar ainda mais com o atual fenômeno climático El Niño, considerado “sem precedentes” pela agência meteorológica britânica e “o mais potente observado até agora” por sua homóloga japonesa.

"Se não conseguirmos controlá-lo, ou pelo menos conter seu avanço, vamos ter, em uns 20 ou 30 anos, uma área coberta só de tojo" em vez de vegetação nativa, lavouras e animais de criação, prevê Montaño.

Salomón Castro pega uma picareta e desfere golpes certeiros na raiz do arbusto, com uma força incomum para seus 61 anos. Camponeses mais jovens cortam com facões os galhos dessa planta, uma das 100 espécies invasoras mais agressivas do mundo, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

“É pesadinho o trabalho”, conta Castro, quase conformado. O grupo recolhe cerca de 1.500 quilos de tojo em uma área de aproximadamente 170 m², equivalente ao tamanho de uma piscina semiolímpica, por dia.

Mas "tem" que fazer, raciocina, "para ver se desocupa um pouco do terreno".

"Risco"

Os camponeses sabem que essa planta, que pode chegar a 3 metros de altura, não cumpriu o objetivo inicial de recuperar áreas rurais quando foi introduzida no país há décadas.

A intenção era "ganhar cobertura vegetal, mas nunca se pensou a que custo no futuro" nem "em como seria manejada", explica o biólogo Edinson Sesquilé, que tem dez anos de experiência no combate a espécies invasoras.

Embora não haja estimativas oficiais, milhares de hectares de diferentes regiões da Colômbia são ocupados pela planta.

As populações afetadas tentam há anos se livrar dela. Algumas áreas são pulverizadas com herbicidas, como o glifosato, para eliminar o arbusto. Outras são queimadas, apesar do risco de incêndios.

O aumento "da temperatura favorece a dispersão das sementes" e agrava o problema, segundo Sesquilé.

A combinação com o El Niño representa “um risco”, afirma o biólogo. O fenômeno aquece as águas do Pacífico, intensifica as secas e provoca inundações e outros eventos meteorológicos extremos, cujos efeitos já começam a ser sentidos em diferentes partes do mundo.

Na cordilheira dos Andes, perto do Equador, os incêndios florestais se intensificam durante a estação seca devido às condições associadas ao fenômeno climático.

"Satisfação"

"Um, dois, três, já!", orienta um dos camponeses. Os demais empurram morro acima um pesado atado de galhos, com a ajuda de cordas.

É necessária uma erradicação técnica, por meio de métodos como a queima em fornos certificados ou a biodeterioração. Sem um combate “articulado”, alerta Sesquilé, “o que estamos fazendo é contê-lo”.

Na vizinha Zipaquirá, uma máquina industrial transforma a planta invasora em produtos aproveitáveis "da raiz até a flor", explica Daniel Jiménez, diretor de produção da Adáptica, empresa que trabalha com resíduos orgânicos.

O material passa por uma redução de volume e secagem antes de ser compactado em pallets, um tipo de biocombustível popular na Europa, mas ainda pouco difundido na Colômbia.

Esse é o “desafio pessoal” de Alejandro Núñez, coordenador do projeto de aproveitamento do retamo.

Foi justamente a alta inflamabilidade da planta que inspirou a solução ambiental, conta o engenheiro mecânico de 30 anos, que desenvolve a iniciativa em parceria com os camponeses que travam sua batalha contra um florido Golias.

Para Montaño, cada retamo erradicado representa "o dever cumprido". "É sentir a satisfação de recuperar o próprio entorno", resume.

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