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Panamá El Niño leva o Canal do Panamá a reduzir o tráfego de navios A partir de 3 de setembro, o número de trânsitos diários será reduzido de 36 para 34; Doze dias depois, cairá para 32

O Canal do Panamá vai reduzir a partir de setembro o número de navios que poderão cruzá-lo, devido à diminuição das chuvas causadas pelo El Niño, anunciou a administração da via, por onde passa 5% do comércio marítimo mundial.

A partir de 3 de setembro, o número de trânsitos diários será reduzido de 36 para 34. Doze dias depois, cairá para 32, informou a Autoridade do Canal do Panamá (ACP).

Devido ao El Niño, houve “menos chuvas do que o previsto na bacia hidrográfica do Canal” e “novas ações são permitidas para garantir a sustentabilidade a longo prazo” das operações, explicou o ACP.

A via, que tem China e Estados Unidos entre seus principais usuários, opera com água da chuva armazenada nos lagos artificiais de Gatún e Alhajuela, cujos níveis baixaram devido aos efeitos do clima. Meses atrás, a ACP, uma entidade autônoma do Estado, implementou outras medidas para economizar água, como a redução do calado das embarcações.

Em 2023, o El Niño obrigou o ACP a reduzir de 38 para 22 o número de travessias diárias, devido aos níveis mínimos dos lagos.

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