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Fenômeno climático El Niño em Pernambuco: veja dicas para mitigar efeitos das altas temperaturas no corpo Folha de Pernambuco ouviu especialistas para abordar os impactos do El Niño na saúde

Os efeitos do fenômeno climático El Niño estão afetando os pernambucanos, causando uma série de impactos na saúde da população devido às altas temperaturas.

Segundo um estudo do Climate Impact Lab, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, Pernambuco pode registrar 1,1 mil mortes relacionadas ao calor até março de 2027.

Diante deste cenário, a Folha de Pernambuco consultou especialistas para entender como mitigar os efeitos do calor intenso e se prevenir durante este período.

De acordo com a especialista em clínica médica Lúcia Reis, um dos efeitos das altas temperaturas é a descompensação de doenças pré-existentes - como problema pulmonar crônico, insuficiência cardíaca ou insuficiência renal -, que podem ter complicações.

Entretanto, pessoas sem comorbidades também sofrem com os sintomas, principalmente crianças abaixo dos seis meses e idosos.

"São frequentes quadros de desidratação, irritabilidade, sonolência, cãibra muscular, alteração do nível de consciência, queda da pressão arterial. Enfim, os efeitos mexem no corpo como um todo", pontuou.

Hidratação e alimentação

Neste período marcado pelo El Niño, a médica ressalta a importância de estar atento à hidratação corporal e uma alimentação balanceada para evitar maiores consequências do calor.

Em relação à ingestão de líquido, recomenda-se uma média de 40ml de água a cada quilo corporal.

"Dessa forma, você vai estar repondo o líquido necessário para o dia a dia e o líquido que está perdendo através do calor. O importante é não esperar sentir sede, porque quando tem sede é sinal que já estamos com um grau de desidratação", explicou.

O consumo de frutas suculentas também é destacado. Alguns exemplos são melão, melancia, abacaxi e manga. Outro ponto de atenção é evitar ou diminuir a ingestão de bebida alcoólica.

Circulação

Entre os efeitos do calor intenso associados ao El Niño estão problemas na circulação do sangue no corpo.

Como resposta à exposição aos dias quentes, o organismo precisa dilatar os vasos sanguíneos para ajudar a controlar a temperatura corporal.

O cirurgião vascular do ecossistema Lypèra, Rodrigo Canto, reforça que esse processo através da vasodilatação diminui a temperatura corporal através do suor e da circulação, acarretando em inchaço e retenção de líquido.

"Porque você perde líquido no suor e o corpo começa a reter. Então, o calor faz com que os vasos dilatem, para diminuir a temperatura, o que vai favorecer um inchaço em áreas do corpo através do suor", afirmou.

Rodrigo Canto, cirurgião vascular do ecossistema Lypèra. Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação

O desconforto atinge as pessoas de uma forma geral, mas alguns grupos específicos estão mais suscetíveis.

"Todos sofrem com esse cenário de calor. Uns conseguem o equilíbrio sem repercussão clínica, outros têm repercussão clínica porque já tem varizes, lipedema, linfedema, ou seja, uma doença de base que provoca essa repercussão clínica acentuada", disse o cirurgião vascular.

O uso de meias de compressão é recomendado, porém deve passar por uma análise prévia do médico.

Tendência de chuvas

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou a indicação da tendência de precipitação para os próximos dias no estado.

O índice de chuvas entre esta quarta-feira (11) e domingo (15) é baixo em todas as regiões.

A Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Mata Sul têm previsão de chuva fraca a moderada no primeiro dia e fraca nos dias seguintes.

A Mata Norte e o Agreste têm todos os dias com tendência de chuva fraca, enquanto Fernando de Noronha não vai chover.

O Sertão tem chuva fraca a moderada na quarta (11), sábado (14) e domingo (15) e fraca na quinta (12) e sexta (13).

O Sertão do São Francisco tem chuva fraca a moderada na quarta (11) e domingo (15), chuva fraca na quinta (12) e sábado (14) e sem chuva na sexta (13).



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