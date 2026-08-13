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BRASIL El Niño se fortaleceu em julho e as chances de fenômeno sem precedentes neste ano chegam a 69% Anomalias de temperatura no Oceano Pacífico superam 2,0°C, elevando o alerta para um cenário sem precedentes desde 1950

O que já era forte está ainda mais poderoso. Segundo a atualização do fenômeno anunciada nesta quinta-feira pela Agência de Oceanos e Atmosfera dos EUA (NOAA, na sigla em inglês), o El Niño se fortaleceu em julho, com anomalias de temperatura da água do Oceano Pacífico excedendo 2,0°C. Vale lembrar que o El Niño se caracteriza por elevação superior a 0,5°C.

Foram detectadas anomalias de ventos e também nas chuvas na América do Sul e na Ásia. Em conjunto, oceano e atmosfera refletiram um fortalecimento do El Niño e esse processo se intensificará até o fim do ano, disse a NOAA.

Os modelos indicam que o El Niño tem 97% de chance de persistir até o início do outono de 2027.

Há uma chance superior a 90% de um evento muito forte durante a primavera de 2026 e o verão de 2027.





A Noaa informou ainda que de outubro a dezembro há 69% de chance de um evento histórico, que excederia a força de eventos de El Niño anteriores datados desde 1950.

No Brasil, o avanço de um super El Niño pode causar extremos climáticos históricos até o início de 2027, dividindo o país entre a seca severa no Norte e Nordeste e o excesso de chuva no Sul. A Região Sul terá risco aumentado de tempestades severas, granizo e inundações devido a volumes de chuva muito acima da média.

Já a Região Sudeste poderá sofrer com ondas de calor recordes e prolongadas, combinadas com chuvas altamente irregulares, onde longos períodos de estiagem serão interrompidos por temporais localizados e violentos.

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