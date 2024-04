A- A+

Prisão "El Pitufo", contrabandista mais procurado da Colômbia, é preso na Espanha Segundo a procuradoria colombiana, criminoso liderava uma organização responsável por 80% do contrabando que entra no país

O contrabandista mais procurado da Colômbia, conhecido pelo apelido de El Pitufo, foi capturado nesta sexta-feira em Valência, Espanha, anunciou o presidente do país sul-americano, Gustavo Petro.

— Pude falar diretamente com o presidente (do governo espanhol) Pedro Sánchez sobre este assunto (...) graças a essa colaboração, hoje ocorreu a sua captura —, disse Petro em um vídeo enviado à imprensa.

Diego Marín "é o chefe de uma grande associação criminosa que inclui pessoas dentro do Estado, da vida política, dedicadas principalmente ao contrabando", acrescentou Petro.

Ele é o "contrabandista mais procurado da Colômbia", indicou o gabinete do presidente nas redes sociais. Segundo a procuradoria colombiana, 'El Pitufo' liderava uma organização responsável por 80% do contrabando que entra no país.

Ele foi detido "graças ao trabalho de inteligência da polícia colombiana, da Interpol, da polícia espanhola e da guarda civil espanhola", acrescentou Petro, que denunciou vínculos entre as organizações que trazem mercadorias de contrabando e as gangues de narcotraficantes da Colômbia, maior produtora de cocaína do mundo.

— O contrabando na Colômbia é o outro lado do narcotráfico. A cocaína exportada é convertida em pesos colombianos principalmente através do contrabando —, detalhou o presidente de esquerda.

Seu governo declarou guerra aos elos mais poderosos da cadeia do narcotráfico, deixando de lado a perseguição aos pequenos produtores de folha de coca e consumidores de drogas.

A gangue liderada por Marín já havia sofrido um golpe duro em meados de março, quando quatro chefes foram detidos em várias cidades da Colômbia, incluindo o segundo no comando, Ricardo Orozco Baeza, conhecido como El Bendecido.

