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Internacional El Salvador envia tropas ao Haiti para buscar quatro soldados desaparecidos Os quatro soldados salvadorenhos desapareceram no domingo, quando gangues armadas atacaram o veículo blindado em que retornavam à base depois de visitar um mercado nos arredores de Porto Príncipe

El Salvador mobilizou tropas especiais para o Haiti depois que quatro soldados salvadorenhos, integrantes de uma missão apoiada pela ONU, desapareceram em uma emboscada realizada por uma gangue criminosa, informaram autoridades.

Um contingente salvadorenho chegou na quinta-feira (22) para apoiar as operações de busca na região de Plaine du Cul-de-Sac, nos arredores de Porto Príncipe, informou no X a Força de Supressão de Gangues (GSF, na sigla em inglês), uma missão autorizada pela ONU para apoiar o Haiti.

“A GSF mantém suas operações na região em estreita coordenação com a Polícia Nacional do Haiti e outros parceiros operacionais”, informou a organização, que pediu aos moradores que se mantenham afastados da área.

Os quatro soldados salvadorenhos desapareceram no domingo, quando gangues armadas atacaram o veículo blindado em que retornavam à base depois de visitar um mercado nos arredores de Porto Príncipe, informou na segunda-feira ao Conselho de Segurança o representante dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz.

Os agressores dispararam centenas de projéteis e utilizaram explosivos contra o veículo, afirmou Waltz, que acrescentou que as autoridades acreditam que os quatro militares sobreviveram.

Em sua conta no X, o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, criticou nesta sexta-feira aqueles que questionam nas redes sociais o envio de militares ou consideram que ele subestima o poder das gangues haitianas.

“As gangues do Haiti são satânicas, e é de conhecimento público que realizam sacrifícios humanos. Deus nos concederá a vitória”, afirmou.

Na quarta-feira passada, em outra mensagem publicada no X, escrita em crioulo haitiano, ele ameaçou acabar com as gangues haitianas, como afirma ter feito com as de El Salvador, caso elas não libertem os salvadorenhos.

Segundo Bukele, os quatro soldados são técnicos aeronáuticos que realizam evacuações médicas, e não combatentes.

O Haiti, o país mais pobre da América, enfrenta há anos uma profunda crise, que se agravou recentemente com o aumento dos assassinatos, sequestros, estupros e do recrutamento de menores por gangues armadas.

No início de outubro, as autoridades haitianas adiaram por tempo indeterminado as eleições previstas para dezembro. O país não realiza eleições desde 2016 e, após o assassinato de seu último presidente, em 2021, ainda não elegeu um sucessor.

A GSF avança lentamente no apoio à polícia haitiana, sobrecarregada pela violência. A missão prevê chegar a 5.500 integrantes, mas, por enquanto, conta com apenas 2 mil membros enviados por seis países.

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