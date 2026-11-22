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PE-009 'Ela ainda estava viva': testemunha relata socorro a vítimas de sinistro com mortos em Ipojuca Segundo a testemunha, Beatriz Acioli e Ingrid Shelda Santos Machado ainda estavam vivas quando os primeiros socorros começaram

Uma testemunha que participou do socorro às vítimas do sinistro de trânsito que deixou quatro jovens mortos e uma mulher ferida na PE-009, em Ipojuca, relatou o desespero vivido após a colisão. Ela estava em uma van com amigos e havia acabado de deixar o carro onde estavam as vítimas cerca de três minutos antes do acidente, ocorrido na madrugada deste domingo (22).



As vítimas foram identificadas como David do Nascimento Melo, de 27 anos, natural de Alagoas; Beatriz Acioli, também de Alagoas; Ingrid Shelda Santos Machado, que faria 26 anos amanhã, natural de Bezerros; Fernanda Eloi; e Nathalia Lins Peixoto Recco.

Segundo a testemunha, Beatriz Acioli e Ingrid Shelda Santos Machado ainda estavam vivas quando os primeiros socorros começaram. Nathalia Lins Peixoto Recco, única ocupante do veículo que usava cinto de segurança, também sobreviveu e está internada no Hospital Dom Helder, no Cabo de Santo Agostinho. A testemunha contou que ela e os amigos, muitos deles profissionais de saúde, participaram das tentativas de socorro.

Nathalia e Beatriz eram muito amigas e se conheciam havia anos. A testemunha relatou que Beatriz foi retirada do veículo e colocada em seu colo, enquanto os colegas tentavam estancar o sangramento. Ela acompanhou os sinais vitais da jovem e percebeu que o pulso estava enfraquecendo.

“É muito triste. Desde que isso aconteceu, às 3h da manhã, que eu tô assim. Eu participei de tudo né, teve o socorro. Quando a gente conseguiu tirar ela [Beatriz], eles colocaram ela no meu colo e a gente começou a tentar estancar o sangue. Ela ainda estava viva. Eu fiquei medindo o pulso dela, vi que ela estava respirando, e aí eu vi que o pulso dela foi ficando fraco no meu braço. Fui ficando desesperada e comecei a dizer ‘ela tá perdendo o pulso, minha gente. Ela tá perdendo o pulso’. E ai, os nossos amigos médicos que estavam na hora viram que estava ficando irreversível já. O socorro demorou muito, muito mesmo”, lamentou a testemunha.

Ainda segundo o relato, os amigos evitaram movimentar Ingrid Shelda por causa de uma grave fratura exposta. A testemunha também afirmou que o cinto de segurança foi determinante para que Nathalia sofresse menos ferimentos. As outras ocupantes do veículo não utilizavam o equipamento e foram arremessadas.

A testemunha contou ainda que, ao abrir a porta do carro, o celular de uma das vítimas caiu no chão. Era a irmã dela quem ligava. A mulher atendeu à chamada e informou sobre o acidente, mantendo contato com a familiar durante o atendimento.

“Quando eu abri a porta, o celular dela caiu no chão e a irmã dela estava ligando. Eu atendi, falei que ela tinha sofrido um acidente, que se pudesse, viesse em direção ao local e fiquei em contato com a irmã dela pelo próprio celular dela. Os dois da frente [David e Fernanda] eu tenho certeza que morreram na hora, porque eles ficaram imprensados. Graças a Deus Nathalia está estável. O cinto realmente salvou a vida dela. As outras não estavam usando, elas foram arremessadas”, concluiu.

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