ELA: além de Kenneth Mitchell, conheça outros 4 famosos que morreram da doença

O ator Kenneth Mitchell, conhecido por sua atuação em filmes como "Star Trek" e "Capitã Marvel", morreu neste final de semana aos 49 anos depois de lutar há pelo menos cinco anos contra Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença degenerativa que pode causar paralisia e morte.

A Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença neurológica degenerativa que afeta o sistema nervoso. A condição não tem cura e leva o paciente a ter paralisação gradual das funções motoras, como falar, movimentar, engolir e respirar. Confira outros artistas que morreram devido à doença:

Stephen Hawking

O renomado físico contribuiu com diversos estudos e pesquisas para a área da doença, além de torná-la mais visível para a sociedade. Hawking descobriu que tinha ELA aos 21 anos e contou com o auxílio de um sistema de comunicação alternativa desenvolvido por ele próprio e outros físicos, sendo possível escrever frases, acessar a internet, enviar e-mails e vocalizar palavras, através de um sistema de voz. Dessa forma, o físico desenvolveu autonomia e independência ao longo dos anos, tornando-se uma referência muito importante para pessoas com ELA e outras deficiências. Ele faleceu em 2018 após enfrentar a doença por mais de 50 anos.

Washington Santos

O jogador Washington Santos foi um famoso atacante do futebol brasileiro durante os anos 80. Atuou em times como o Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense e na seleção brasileira. Washington se destacava por sua altura e pela dupla que formou com o jogador Assis, enquanto jogava pelo Fluminense, chamada de “Casal 20”.

Ele foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica em 2009 e teve sua função motora comprometida, além de ter grande dificuldade na fala e comunicação. O atleta faleceu em 2014 após cinco anos com a doença.





Alexandra Szafir

A advogada criminalista e irmã do ator Luciano Szafir foi diagnosticada com ELA em 2005. Mesmo em uma cadeira de rodas e com dificuldade na comunicação, ela não deixou de exercer sua profissão. Com o auxílio de recursos assistivos, como um software que captava o movimento de seus olhos, a advogada escreveu artigos e livros. Ela faleceu em 2016, após lutar contra a doença por 11 anos.

David Niven

O ator britânico era um dos principais nomes do cinema internacional nos anos 50 e 60, atuando em grandes filmes e conquistando o Oscar de melhor ator pelo filme Vidas Separadas, em 1958. Em 1980, após fraqueza muscular e a presença de diversos sintomas motores, David Niven recebeu o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica. O ator faleceu após três anos com a doença.

