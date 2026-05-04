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Chuvas em Pernambuco "Ela é minha parceira", diz sargento sobre cachorrinha que ajudou a resgatar vítimas de deslizamento A veterinária e sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco divulgou o vídeo do resgate realizado em Dois Unidos, Zona Norte do Recife

Após as fortes chuvas do feriadão do Dia do Trabalhador em Pernambuco, um vídeo divulgado nas redes sociais vem aquecendo o coração dos pernambucanos.

A veterinária e sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBM-PE), Glayce Lima, divulgou um vídeo do momento em que sua cadela Faith identificou o local onde estavam as vítimas de um deslizamento de barreira, em Dois Unidos, na Zona Norte do Recife.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a sargento conta que ela e a labradora Faith formam um binômio (dupla composta por cão e bombeiro, responsável pelo treinamento do animal).



Elas foram acionadas para atuar no resgate no fim da manhã da sexta-feira (1º). No entanto, por causa dos alagamentos e do trânsito, a equipe enfrentou dificuldades e chegou ao local apenas às 13h30.

“Ao chegarmos lá, avaliamos o cenário e os riscos. Apesar de o bombeiro trabalhar com risco da própria vida, precisamos atuar de forma técnica, responsável e cuidadosa. Nosso principal objetivo é resgatar as vítimas com vida”, afirma Glayce.

“A cadela participou da ocorrência ao meu lado. Ela é minha parceira.”

No entanto, devido à chuva intensa e a um novo deslizamento da barreira, a equipe interrompeu os trabalhos e aguardou a melhora das condições climáticas para retomar a atuação do cão.

Segundo a bombeira, a primeira varredura foi realizada no talude, na parte final do deslizamento, onde há maior chance de encontrar vítimas com vida. Porém, Faith não identificou sinais no local.

“Era um cenário muito grande. Com a ajuda do cão, conseguimos restringir a área de busca e trabalhar de forma mais precisa, além de reduzir os riscos para a população que também estava auxiliando”, explica.

Na segunda varredura, em um ponto mais alto da barreira, Faith sinalizou o primeiro ponto. A equipe do Corpo de Bombeiros iniciou, então, os trabalhos nesse local.

Em uma nova tentativa, a labradora insistiu no mesmo ponto e latiu, indicando que ali era o local mais provável para encontrar as vítimas da residência atingida pelo deslizamento.

Após a remoção dos materiais, as vítimas foram localizadas. Segundo a Defesa Civil de Pernambuco, pai e filha foram resgatados com vida, enquanto mãe e filho morreram, todos da mesma família. A menina, de 1 ano e 6 meses, morreu no sábado (4).

“Infelizmente, não conseguimos resgatar todos com vida. Todos nós, militares que participamos dessa operação, estamos muito tristes”, diz Glayce. “Mas, graças a Deus, ela foi fundamental para reduzir o tempo de localização das vítimas e permitir um trabalho mais estratégico e preciso.”

Entre quinta-feira (30) e sexta-feira (1º), a capital pernambucana registrou 168,83 milímetros, segundo o monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Climas. Um dos bairros mais afetados foi Dois Unidos, onde a barreira deslizou.

Faith é fruto de outro deslizamento

A relação entre Glayce e Faith começou há quase sete anos, também em um deslizamento. Ainda de acordo com a sargento, o Corpo de Bombeiros atendia a uma ocorrência quando descobriu que a mãe de Faith, que estava no canil do Corpo de Bombeiros, estava grávida.

“A Faith chegou para mim quando ainda era uma bebezinha. Eu auxiliei no parto dela”, conta a veterinária.

O treinamento da labradora, no entanto, não começou em seguida, já que a pandemia de Covid-19 chegou e Glayce descobriu que estava grávida.

Assim que retornou da licença-maternidade, a militar iniciou o treinamento de Faith. Atualmente, a cadela é certificada nacionalmente, e Glayce é a primeira mulher do estado com uma cadela com essa certificação.

“Isso é motivo de orgulho, compromisso e gratidão. Os cães certificados estão aptos a atuar não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, em ocorrências como desabamentos e deslizamentos”, explica.

Inclusive, dois cães da unidade atuaram nos resgates após as enchentes no Rio Grande do Sul, em 2024.

Hoje, o canil do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco conta com 14 cães. Alguns já possuem certificação, enquanto outros ainda estão em treinamento. Para a veterinária, o reconhecimento do trabalho do canil é uma grande motivação para a equipe.

“Quando há ocorrência, as pessoas já perguntam: ‘Cadê o canil?’. Ficamos muito satisfeitos e orgulhosos, principalmente por contribuirmos para reduzir riscos, tanto para os militares quanto para a população”, finaliza a sargento.

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