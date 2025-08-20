A- A+

VIOLÊNCIA "Ela não merecia isso", escreve mãe de jovem morta por traficantes no Rio de Janeiro Sther Barroso dos Santos, de 22 anos, foi espancada após ter se recusado a deixar um baile funk na companhia de um criminoso

A mãe da jovem Sther Barroso dos Santos, de 22 anos, lamentou a perda da filha em publicações nas redes sociais. "Tiraram você de mim, minha filha, minha princesinha", escreveu ela. A menina teria sido espancada a mando do chefe do tráfico da comunidade da Coreia, na Zona Oeste do Rio, após um baile funk. O enterro acontece nesta quarta-feira, às 8h, no cemitério de Ricardo de Albuquerque.

"Mamãe tá sem estrutura para nada, sem força. Por que, meu deus? Ela não merecia isso", completou a mãe na publicação.

"O que eu mais temia aconteceu... Volta para mamãe, por favor, Sther! Meu coração sangra", escreveu em outra. Junto ao texto, ela compartilhou uma foto com a menina: as duas aparecem sorrindo, em frente a um espelho, com roupa em tons parecidos.





Ao Globo, uma irmã de Sther contou que o corpo dela foi entregue "desfigurado" e deixado na porta da casa da mãe da delas. O crime teria acontecido a mando de Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel, chefe da comunidade ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP).

O crime teria sido motivado pela recusa de Sther em deixar o baile com o criminoso. Parentes relatam ainda que a jovem estava realizando sonhos pessoais, como tirar carteira de habilitação e se mudar para um novo apartamento.

