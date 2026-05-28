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JULGAMENTO "Ela parecia não acreditar", diz médica sobre reação de Monique após morte de Henry Maria Cristina Souza Azevedo afirmou que menino chegou ao hospital "técnicamente morto" com parada cardíaca e com marcas roxas pelo corpo

A médica Maria Cristina Souza Azevedo afirmou nesta quarta-feira, durante o julgamento de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e de Monique Medeiros, que a professora “parecia não acreditar” na morte do filho, o menino Henry Borel, após a confirmação do óbito no Hospital Barra D’Or.



Pouco depois, durante o depoimento da testemunha no 2º Tribunal do Júri da Capital, no Centro do Rio, Monique chorou ao assistir a um vídeo de Henry dançando na casa do pai, gravado na manhã de domingo, um dia antes da morte.

O vídeo foi exibido pelo assistente de acusação Cristiano Medina enquanto a médica detalhava o atendimento prestado ao menino na noite de 8 de março de 2021.

Segundo Maria Cristina, Henry chegou à unidade em parada cardiorrespiratória e apresentava marcas roxas no tórax, abdômen, punhos e coxas. Além de palidez e rigidez na mando. A médica relatou que a equipe realizou manobras de reanimação e que o protocolo levou cerca de duas horas.

— O pai pediu para que continuássemos tentando — afirmou a testemunha, ao citar um pedido feito por Leniel Borel durante o atendimento.





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Médica relata reação de Monique ao saber da morte

Momentos antes, ao ser questionada pelo promotor Fábio Vieira sobre a reação de Monique após a confirmação da morte do filho, Maria Cristina afirmou que a professora aparentava estar em choque.

— Ela estava em estado de choque, parecia não acreditar — disse.

Sobre Jairinho, a médica recorda que ele “passou o tempo todo apoiando Monique”.

A médica é uma das testemunhas ouvidas no terceiro dia do julgamento dos réus pela morte de Henry, ocorrida em março de 2021. O júri vem sendo marcado por longos depoimentos, embates entre acusação e defesa e exibição de imagens e vídeos relacionados aos últimos dias de vida do menino.

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