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RIO DE JANEIRO

"Elas estavam em casa", disse mãe ao chegar e ver a casa desabada; as duas filhas morreram

A mãe passou mal e foi levada carregada até à Clínica da Família para atendimento médico

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O desabamento da edificação, que tinha três andares, foi na Comunidade Praia da Rosa, em uma região conhecida como TauáO desabamento da edificação, que tinha três andares, foi na Comunidade Praia da Rosa, em uma região conhecida como Tauá - Foto: TV Globo/Reprodução

A mãe de Vitória, de 11 anos, e Agatha, de 4, tinha acabado de chegar do trabalho de cuidadora de idosos quando viu a casa de três andares em que morava com as filhas e o marido, Anderson, desabada. No momento do colapso do imóvel, as meninas estavam dentro de casa se arrumando para a escola. A confirmação das mortes veio por volta do meio-dia, depois de quase cinco horas de buscas. A mãe precisou ser carregada até à Clínica da Família para receber atendimento médico. Vizinhos auxiliaram nas buscas e o pai, que estava no trabalho, voltou para casa ao saber do desabamento.

— Eu ouvi um barulho muito alto e depois os gritos da mãe delas — conta Carla Oliveira, de 51 anos, vizinha da família a cerca de 7 anos, na comunidade Praia da Rosa, no Tauá, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. — Ela pedia socorro e ajuda, e andava desesperada pela rua. Um vizinho perguntou pelas meninas e ela respondeu que as duas estavam em casa, se arrumando para a escola. Foi desesperador.

Quando ficou sem forças, Renata sentou no chão próximo ao imóvel que colapsou e continuou gritando de dor enquanto chorava. Um pouco mais tarde, segundo os vizinhos, ela precisou ser carregada à Clínica da Família Maria Sebastiana de Oliveira para receber atendimento médico.

 

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— As meninas eram muito agarradas a mãe. Ela que as levava para a escola. E sempre que andava aqui na rua com elas estava de mãos dadas com as duas, segurando bem firme — lembra ao mostrar como Renata segurava Vitória e Ágata. — Ela está inconsolável.

Por volta das 13h da tarde, o carro da Defesa Civil saiu do local levando os corpos das duas meninas. Ao redor, os vizinhos e moradores e da comunidade observavam a cena com tristeza e sem acreditar no que tinha acontecido.

— Ela estava sempre acompanhada das meninas, sempre passava com elas por aqui, na rua. E perdeu as duas ao mesmo tempo, isso tudo é muito triste — lamenta Vicência Gonçalves, 72 anos.

Vizinhos e moradores de outras ruas da comunidade se voluntariaram para ajudar na remoção dos escombros. O pai das meninas chegou um pouco depois, quando foi avisado no trabalho do desabamento. As buscas já aconteciam quando ele chegou ao local, e precisou ser amparado por bombeiro.

 

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— Ele me perguntou se eu tinha visto alguma coisa nos escombros, e eu disse que não. Ele perguntou se elas estavam vivas e eu fiquei em silêncio, pois já sabia da resposta — contou Rafael Campos, de 33 anos, um dos primeiros a chegar na casa após o desabamento e a ajudar os regastistas na retirada dos escombros. O mototaxista disse que soube que o pior tinha acontecido devido ao silêncio toda vez que os bombeiros soavam o apito e pediam silêncio para ouvirem pedidos de socorro.

Uma mulher e uma criança chegaram a ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros com vida e sem ferimentos. E uma vistoria foi realizada pela Defesa Civil em todos os imóveis vizinhos da casa e, por causa do desabamento, alguns acessos e imóveis estão interditados. Segundo o porta-voz, em entrevista à Tv Globo, a Secretaria de Conservação e a Comlurb seriam responsáveis para retirar esse risco e liberar o acesso aos moradores.

Um dos momentos mais comoventes do trabalho de resgate foi quando, depois do encontro dos corpos e confirmada a morte das duas meninas, parentes, moradores, bombeiros e equipes da prefeitura se uniram numa oração pelas vítimas. A causa do desabamento ainda não foi revelada. E, ainda segundo o porta-voz, a perícia da Polícia Civil está a caminho e assim que concluírem o seu trabalho, a Defesa Civil dará início à demolição do que ainda restou da edificação.

O governador em exercício, Ricardo Couto, publicou uma nota de pesar se solidarizando com a família das vítimas. Leia abaixo a nota na íntegra:

Recebi com profunda tristeza a notícia da morte de duas crianças, de 04 e 11 anos, vítimas do desabamento de uma edificação na comunidade Praia da Rosa, Ilha do Governador, na manhã desta quinta-feira (25/06). Neste momento de dor, me solidarizo com os familiares, amigos e moradores, que enfrentam essa perda. Nenhuma palavra é capaz de amenizar o sofrimento provocado por uma tragédia como esta. Desde os primeiros momentos da ocorrência, acompanhei a atuação das equipes do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que socorreram duas vítimas com vida. Os bombeiros trabalharam com rapidez, dedicação e empenho nas operações de busca e resgate, mobilizando todos os recursos necessários. O Governo do Estado prestará todo o apoio aos familiares das vítimas neste momento difícil.

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