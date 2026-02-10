Ter, 10 de Fevereiro

CARNAVAL 2026

Elba, Priscila Senna, Flaira Ferro e Raphaela Santos estão entre atrações do Galo da Madrugada 2026

No desfile deste ano, prevalecem nomes consagrados do Carnaval pernambucano

Elba, Priscila, Flaira e Raphaela são algumas das atrações do Galo 2026 - Foto: Filipe Menegoy; Matheus Ribeiro; Divulgação

Com Elba Ramalho, Priscila Senna, Flaira Ferro, Raphaela Santos, o Galo da Madrugada divulgou, nesta terça-feira (10), suas atrações e a ordem das alegorias para o desfile de 2026, marcado para este Sábado de Zé Pereira (14).  

No desfile deste ano, prevalecem nomes consagrados do Carnaval pernambucano, como Almir Rouche, André Rio, Nena Queiroga, Geraldinho Lins, Gustavo Travassos, Nonô Germano, Michelle Melo, Bia Villa-Chan e os maestros Spok e Forró.

"Temos entre nossos maiores compromissos a valorização dos nossos ritmos, como o frevo, o maracatu, o caboclinho e, mais recentemente, o brega, bem como, evidentemente, dos nossos artistas locais. Eles são presenças constantes e anfitriões da festa e trazem, alguns deles, convidados de outras partes do país em seus trios", explicou o presidente do Galo da Madrugada, Rômulo Meneses.

Ícones do brega e referências da música pernambucana em nível nacional, as cantoras Raphaela Santos, em sua estreia no Galo, e Priscila Senna também marcam presença nos trios, assim como a paraibana e já veterana no bloco Elba Ramalho.

"O sentimento é de muita alegria, aquele friozinho na barriga, ansiedade, mas estou muito feliz de poder cantar no maior bloco do mundo. Vai rolar muito bregão, muito frevo, um pouco de tudo dessa nossa cultura. Tenho certeza de que vai ser lindo demais", afirmou Raphaela Santos.

Coletiva do Galo revela atrações do maior bloco do mundo | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Camarote Oficial do Galo, localizado na Praça Sérgio Loreto, chega este ano com o tema "Embarque na nossa nave para o Planeta Galo" e recebe nomes como Roberta Miranda, Chico César, Natascha Falcão, Lula Queiroga e Silvério Pessoa. 

Alguns deles farão os tradicionais duetos com as atrações dos trios elétricos. O espaço também contará com shows musicais sob o comando de Charles Theone e Luciano Magno.

Além de exaltar o meio ambiente e as práticas sustentáveis, o desfile deste sábado também irá homenagear o músico Marcelo Melo, fundador do Quinteto Violado e único remanescente da formação original do grupo. 

O cantor, compositor e violinista completa, nesta quinta-feira (12), 80 anos e virá no carro abre-alas do Galo. Com mais de meio século de trajetória, a banda também integra o time de artistas que irão comandar os trios elétricos do espetáculo de rua.

"Faremos uma homenagem a esse icone da música pernambucana e nordestina, pelos seus 80 anos, mais de 50 deles em atuação nesse grupo musical excepcional, com repercussão local, nacional e até internacional", pontuou Meneses.

 

