CARNAVAL 2026 Elba, Priscila Senna, Flaira Ferro e Raphaela Santos estão entre atrações do Galo da Madrugada 2026 No desfile deste ano, prevalecem nomes consagrados do Carnaval pernambucano

Com Elba Ramalho, Priscila Senna, Flaira Ferro, Raphaela Santos, o Galo da Madrugada divulgou, nesta terça-feira (10), suas atrações e a ordem das alegorias para o desfile de 2026, marcado para este Sábado de Zé Pereira (14).

No desfile deste ano, prevalecem nomes consagrados do Carnaval pernambucano, como Almir Rouche, André Rio, Nena Queiroga, Geraldinho Lins, Gustavo Travassos, Nonô Germano, Michelle Melo, Bia Villa-Chan e os maestros Spok e Forró.

"Temos entre nossos maiores compromissos a valorização dos nossos ritmos, como o frevo, o maracatu, o caboclinho e, mais recentemente, o brega, bem como, evidentemente, dos nossos artistas locais. Eles são presenças constantes e anfitriões da festa e trazem, alguns deles, convidados de outras partes do país em seus trios", explicou o presidente do Galo da Madrugada, Rômulo Meneses.

Ícones do brega e referências da música pernambucana em nível nacional, as cantoras Raphaela Santos, em sua estreia no Galo, e Priscila Senna também marcam presença nos trios, assim como a paraibana e já veterana no bloco Elba Ramalho.

"O sentimento é de muita alegria, aquele friozinho na barriga, ansiedade, mas estou muito feliz de poder cantar no maior bloco do mundo. Vai rolar muito bregão, muito frevo, um pouco de tudo dessa nossa cultura. Tenho certeza de que vai ser lindo demais", afirmou Raphaela Santos.

Coletiva do Galo revela atrações do maior bloco do mundo | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Camarote Oficial do Galo, localizado na Praça Sérgio Loreto, chega este ano com o tema "Embarque na nossa nave para o Planeta Galo" e recebe nomes como Roberta Miranda, Chico César, Natascha Falcão, Lula Queiroga e Silvério Pessoa.

Alguns deles farão os tradicionais duetos com as atrações dos trios elétricos. O espaço também contará com shows musicais sob o comando de Charles Theone e Luciano Magno.

Além de exaltar o meio ambiente e as práticas sustentáveis, o desfile deste sábado também irá homenagear o músico Marcelo Melo, fundador do Quinteto Violado e único remanescente da formação original do grupo.

O cantor, compositor e violinista completa, nesta quinta-feira (12), 80 anos e virá no carro abre-alas do Galo. Com mais de meio século de trajetória, a banda também integra o time de artistas que irão comandar os trios elétricos do espetáculo de rua.

Galo da Madrugada 2026: confira atrações

Orquestra Metais / convidados: Ed Carlos, Irah Caldeira e Tiago Asfora (Trio da Acessibilidade - acompanha a ala de PCDs)



Gustavo Travassos / convidados: Juba Valença, Luizinho de Serra, Laís Senna, Don Tronxo e Cassius Cavalcanti



Raphaela Santos / convidada: Lari Lauany



André Rio / convidados: Carla Rio, Mônica Ferraz, Uana, Liv Moraes e Ciel Santos



Nena Queiroga



Elba Ramalho



Almir Rouche / Rômulo Santaray



Spok / convidada: Priscila Senna



Asas da América



Orquestra Popular do Recife, Almério e Flaira Ferro / convidado: Chico César



Marron Brasileiro



Geraldinho Lins



Quinteto Violado / convidados: Marina Mar, Bia Medeiros, Tyson Jr e Gutto Pimenta



Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério



Nonô Germano / convidados: Dinah Santos, Poli, Clau Malu e Edu Alves



Gerlane Lops / convidado: Rafa Grun



Michelle Melo / convidado: MC Dread, Banda Kitara, George Gigi, Vitória Kelly, Bianka Nicole e Karla do Barui



Bia Villa-Chan / convidados: Marquinhos Maraial e Rubens Mendes



Romero Ferro



Silvana Salazar



Banda Som da Terra / convidada: Karla Karolla



Banda Inove



Banda Kid Camaleão / convidado: Victor Camarote



Fabiana Pimentinha / convidados: Marlene Andrade, Gaby Lapenda, Maria Fulô e Rafael Lua



Cinthia Barros e Loirão / convidado: Anderson Ribeiro



Banda Tentação e Noara Marques / convidado: Serginho Alves



Banda Pinguim



Telmo Santiago e Gui Menezes



Maestro Lúcio Azevedo / convidados: Felipe Arruda e Danny Feitosa



Nego Thor / convidados: Jefferson Rouche e Luiza Pérola



Galo da Madrugada 2026: alegorias



Clarins – Símbolos da Sustentabilidade (12 músicos com clarins anunciando o início do desfile)



Abre-alas (escultura do Galo com seis metros de altura)



Alegoria Esportes da Sorte – Fauna e Flora (Galo e outros elementos com movimentos articulados)



Preserve o Meio Ambiente



Energia Limpa



Biomas do nosso Chão (fauna e flora - última alegoria)



Galo da Madrugada 2026: percurso

Travessa do Forte



Forte das Cinco Pontas



Rua Imperial (sentido Praça Sérgio Loreto)



Avenida Dantas Barreto (esquina com Praça Sérgio Loreto)



Praça Sérgio Loreto (sentido Avenida Sul)



Avenida Sul (sentido Afogados)



Rua Saturnino de Brito (dobrando à direita para retornar pela Rua Imperial)



Rua Imperial (voltando para a Praça Sérgio Loreto)



Praça Sérgio Loreto (sentido sede do Galo)



Rua do Muniz (sentido Avenida Dantas Barreto)



Avenida Dantas Barreto (sentido Praça da Independência)



Praça da Independência



Avenida Guararapes (sentido Ponte Duarte Coelho)



Rua do Sol (sentido Praça da República)



Praça da República e Rua do Imperador (DISPERSÃO)

