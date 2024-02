A- A+

Carnaval 2024 Elba, Almir Rouche, Vanessa da Mata e Michel Teló: confira todas as atrações do Galo da Madrugada Tema deste ano é "Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo"

Com seis alegorias, 30 trios elétricos e dezenas de artistas, o 45º desfile do Galo da Madrugada acontece neste sábado (10), a partir das 9h, na área central do Recife.



O tema deste ano é “Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo” e, como forma de homenagem ao artista do brega, cada trio será “batizado” com o nome de uma música de sucesso do cantor.



Além disso, a festa contará com um boneco gigante de Reginaldo Rossi, confeccionado pelo artista plástico Sílvio Botelho.

Entre os artistas que irão comandar os trios elétricos no desfile estão Gustavo Travassos, Elba Ramalho, André Rio, Geraldinho Lins, Marron Brasileiro, Almir Rouche, Spok, Otto, Maestro Forró, Nena Queiroga e Michelle Melo.



Já no elenco de convidados, nomes como Michel Teló, Marcelo Falcão, Vanessa da Mata, Gaby Amarantos, Tony Garrido, Fabiana Karla e Mãe Nininha de Oyá - dona do hit “O Menino de Vó”, são presenças confirmadas.



Confira trios elétricos e atrações:

RECIFE, MINHA CIDADE- Gustavo Travassos / convidado: Victor Camarote

MON AMOUR MEU BEM MA FEMME- Elba Ramalho / convidado: Michel Teló

A RAPOSA E AS UVAS- André Rio / convidadas: Carla Rio e Mônica Ferraz

CORAÇÃO EM FOGO- Orquestra Metais / Convidados: Ed Carlos, Kelly Oliveira e Tiago Asfora

FEITO DE AMOR- Geraldinho Lins / convidado: Marcelo Falcão

COR DO PECADO- Marron Brasileiro / convidado: Luciano Ferraz

AI, AMOR- Almir Rouche / convidado: Vaggy Rossi

AMOR, AMOR AMOR- Spok / Convidados: Vanessa da Mata e Almério

GARÇOM- Asas da América

EU VOU BOTAR PRA QUEBRAR- Otto / convidados: Silvério Pessoa, Isaar e China

MULHER- Orquestra 100% Mulher, Cristina Amaral e Gabi do Carmo

TÔ DOIDÃO- Maestro Forró

CORAÇÃO SAFADO- Romero Ferro / Convidada: Gaby Amarantos

DEIXA DE BANCA- Gerlane Lops / Convidados: Tony Garrido e Jades Sales

PEDAÇO DE MAU CAMINHO- Nonô Germano / Convidados: Nego Thor, Alice Novais e Edu Alves

LEVIANA- Michelle Melo / convidada: Fabiana Karla

EM PLENA LUA DE MEL - Nena Queiroga / convidadas: Janayna Pereira, Joanah Flor, Nathália Bellar, Vanessa Oliveira e Héloa

VOLTA- Bia Villa-Chan / convidados: Kelvis Duran e Mãe Nininha de Oyá 8

O MELHOR AMIGO MEU- Benil / convidados: Carlos Filho, Henrique Barbosa e Thiago Kherle

DOCE PECADO- Quinteto Violado / convidados: Tom Rossi, Bia Medeiros e Carol Alves

NOSSO CASO DE AMOR- Banda Som da Terra / convidada: Fabiana Santiago

PRA SENTIR FELICIDADE- Loirão/ convidado: Léo Rossi

ERA DOMINGO- Silvana Salazar

O PÃO - Telmo Santiago

A IDADE DO LOBO - Banda Inove / convidado: Tonho Matéria

O DIA DO CORNO- Cinthia Barros / convidado: Beto Café

PRA SENTIR FELICIDADE- Gui Menezes e Orquestra Perfil / convidada: Dinah Santos

ITAMARACÁ- Banda Pinguim

OMBRO AMIGO- Fabiana Pimentinha/ Convidados: Liv Moraes, Marlene Andrade, Lídio Ricardo, João Lacerda e Leonardo Sullivan

NA HORA DO ADEUS- Orquestra Universal by maestro Lúcio Azevedo / convidados: Dany Rios e Renato César

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Blinken negocia no Egito acordo para libertar reféns do Hamas