Feminicídio "Ele ameaçava ela", relata vizinha de mulher que morreu em incêndio provocado por marido na Caxangá Segundo testemunhas, o homem teria prendido a esposa e os quatro filhos do casal dentro de casa após provocar o incêndio

Vizinhos da mulher que morreu com os quatro filhos no sábado (29) em um incêndio relataram que a vítima já havia sofrido ameaças do marido e pai das crianças. O homem, que foi preso em flagrante, é o principal suspeito de ter ateado fogo na casa.

O crime aconteceu na comunidade Icauã, uma ocupação social localizada no bairro da Caxangá, Zona Oeste do Recife.

De acordo com uma vizinha que não quis se identificar, o homem costumava violentar a esposa com frequência.

"Ele sempre batia e ameaçava ela, falava por aí que um dia iria matar [a esposa]. Eles já estavam separados, porque ninguém aguenta ficar com um homem que bate em você o tempo inteiro", explicou.

Segundo relatam os moradores, ele teria voltado para casa, após a separação do casal, com a intenção de se vingar da esposa.

Edjan Manuel da Silva, também vizinho da família, disse que o suspeito costumava trancar a esposa e os filhos para passar madrugadas fora de casa, bebendo nos bares da região.

"Ele sempre estava bêbado. Ontem também não foi diferente, estava muito bêbado. Primeiro, ele bateu muito nela e depois amarrou todo mundo para conseguir colocar fogo na casa sem que ninguém pudesse fugir", contou.

Até o momento, o nome e idade das vítimas e do agressor ainda não foram divulgados. Em nota, a Polícia Militar informou que no momento da prisão o homem estava sendo linchado pelos moradores. Ele foi apreendido e encaminhado para uma unidade hospitalar.

A ocorrência foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde seguem as investigações. A perícia no local será realizada pela Polícia Científica de Pernambuco nos próximos dias.

