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VIOLÊNCIA "Ele até já arrombou a porta do apartamento querendo entrar", diz família de vítima de feminicídio O crime aconteceu no condomínio Le Parc, na Zona Sul da cidade, na noite do último domingo (22)

Os familiares de Isabel Cristina Oliveira dos Santos, de 22 anos, foram os primeiros a chegar à sede do Instituto de Medicina Legal (IML), no centro do Recife, na manhã desta segunda-feira (23), para reconhecerem o corpo dela.

A estudante de medicina foi morta pelo próprio marido, o empresário do ramo de esquadrias de alumínio e vidro, ligado à construção civil, Silvio Souza Silva, 48. Eles estavam juntos há oito anos.

O crime aconteceu no condomínio Le Parc, na Zona Sul da cidade, na noite do último domingo (22). Logo após matá-la, segundo o boletim de ocorrência do caso, ele atirou contra a própria cabeça e também morreu. Sílvio também era cantor. No mundo artístico, era conhecido como Dom Silver.

Uma pessoa próxima à vítima, que não será identificada, conversou com a Folha de Pernambuco e disse que o casal vivia um relacionamento conturbado e abusivo. Eles haviam se separado, mas Sílvio não aceitava o fim da união estável. Os dois deixam uma filha de três anos, que não estava em casa na hora do crime.

“Era um relacionamento conturbado. Ela não o aceitava mais e ele não aceitava o fim do relacionamento, a ponto persegui-la. Tem casos que ele arrombou a porta do apartamento querendo entrar”, declarou a parente.

Processo judicial

A Folha de Pernambuco teve acesso a um processo judicial aberto por Silvio Souza Silva contra Isabel, na segunda-feira passada (16). A questão tramitava na 4ª Vara Cível da Capital. Ele a processou por comportamentos que configuravam ameaça, perseguição reiterada (stalking) e ofensas à honra, inclusive por meio de mensagens enviadas através de transferências via PIX.

O documento também cita uma vez quando ela compareceu a um hospital "onde o autor se encontrava internado em estado grave, após tentativa de suicídio, supostamente incitada por mensagens da requerida."





O homem alegou que aquilo gerou “grave abalo psicológico e colocando em risco a integridade física e emocional”.

Diante do cenário, foi proferido que Isabel se abstivesse de manter qualquer contato com o autor por quaisquer meios de comunicação; não realizasse publicações ou menções ao autor em redes sociais ou meios digitais; mantivesse distância mínima de 300 metros do autor, dos familiares dele e da atual companheira.

Em caso de descumprimento, de acordo com a ação, ela teria que pagar multa diária de R$ 500, limitada inicialmente ao montante de R$ 60 mil. A audiência de conciliação do caso estava marcada para as 9h do dia 3 de junho.

De acordo com a familiar de Isabel, “ela não o ameaçava. Só rebatia as injustas agressões verbais que ele fazia”. Quanto ao processo, os parentes alegam que tudo já foi provado judicialmente.

Dependência financeira

Ainda de acordo com a parente, o empresário teria feito a esposa de dependente financeira e a única renda que a sustentava era a pensão que ele pagava à filha de três anos.

“Ela se sustentava com a pensão de A*****, pois ele a fez de dependente financeira, por não querer que ela tivesse o próprio dinheiro para justamente não se afastar dele”, concluiu.

O que diz a família de Sílvio?

Procurado pela reportagem, o irmão de Sílvio, identificado como Marcelo Souza Silva, não respondeu mensagens e nem ligação. O espaço segue aberto.

Polícia investiga caso

A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, por meio da Equipe de Força-Tarefa de Homicídios na Capital, a ocorrência como "feminicídio consumado seguida de morte do autor". A corporação disse ainda que um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento.

Velório e sepultamento

O velório de Isabel acontece a partir das 14h desta segunda-feira (23), no Cemitério Parque das Flores, no Curado, Zona Oeste do Recife. O enterro está previsto para às 16h30.

Números alarmantes

De acordo com dados da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace), Pernambuco registrou 88 vítimas de feminicídio em 2025, no período de janeiro a dezembro. Em 2024, foram contabilizados 76 casos. Contudo, somente nos dois primeiros meses de 2026, foram contabilizados 18 casos de feminicídios, sendo 10 ocorrências em janeiro e 8 boletins de ocorrência registrados em fevereiro.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que, em 2025, somente nas 15 Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAMs) do estado, foram enviados 7.863 inquéritos policiais e formulados 16.657 pedidos de Medidas Protetivas de Urgência (MPUs), com o cumprimento de 187 mandados de prisão. Desde 2023, a Patrulha Maria da Penha acompanhou mais de 18,5 mil medidas protetivas. Em 2025, foram realizados mais de 22 mil atendimentos.



Dados estatísticos

Segundo informações levantadas pelo Observatório de Segurança Nacional, em 2024, a cada 24 horas, em média, 13 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no Brasil. Ainda apontando dados gerais, 3,7 milhões sofreram violência doméstica ou familiar.

Para o diretor-geral da Esmape, desembargador Jorge Américo, a situação referente aos crimes contra as mulheres, especialmente em Pernambuco, é preocupante. Ele vê o "Alerta Mulher" como uma forma de evitar subnotificações de possíveis casos.

“Só em Pernambuco, o número de feminicídios subiu de 15% para 20% este ano. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a cada 10 minutos, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. A Esmape trabalha com ferramentas tecnológicas para combater, reprimir ou prevenir da violência. Precisamos usar a tecnologia a serviço do sistema de justiça”, informa.

Vítimas recebem auxílio do INSS e afastamento do trabalho

Foi publicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 16 de dezembro, a decisão de que mulheres vítimas de violência doméstica podem receber benefícios previdenciários ou assistenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se precisaram de afastamento do trabalho.

De acordo com a definição, a Justiça deve assegurar à mulher em situação de violência doméstica a manutenção do vínculo empregatício por seis meses, enquanto ela se recupera dos danos causados pelos agressores.

A forma de pagamento vai depender da situação previdenciária de cada trabalhadora

Em casos de mulheres que contribuem para a Previdência, o pagamento deverá ser feito pelo empregador nos primeiros 15 dias. Depois, caberá ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) arcar com o benefício;

Para trabalhadoras autônomas informais, o pagamento será de um benefício assistencial temporário, seguindo o que prevê a Lei Orgânica da Assistência Social.

“Ela pode estar sendo perseguida ou assediada pelo agressor, inclusive no ambiente de trabalho. Ela pode requerer, entre as medidas protetivas, o recebimento desse benefício, enquanto durar o perigo que ela vier a ser exposta”, finaliza Jorge Américo.

Dados

Segundo o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, levantado com dados obtidos a partir de 2022 pelo Ministério das Mulheres, os homens são os principais agressores das mulheres. Em 76,6% dos registros de violências domésticas, sexual e/ou outras violências contra mulheres, o agressor é do sexo masculino.

Os estudos ainda revelaram que 32,6% dos registros denunciados no "Ligue 180" foram de violências psicológicas contra as mulheres. Em 29,7% dos casos, a violência física foi a segunda mais registrada.

Entre 2015 e 2024, segundo o documento, o Brasil registrou mais de meio milhão de estupros. Foram 591.495 casos.

Em Pernambuco

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), o estado fechou 2024 com o maior índice de vítimas de violência doméstica e familiar do sexo feminino por região. Foram 54.222 ocorrências, sendo 9.811 no Recife, 16.590 na Região Metropolitana e 27.821 no Interior.



Veja o comparativo aos últimos dez anos

2014: 32.875 casos

2015: 30.347 casos

2016: 31.525 casos

2017: 33.448 casos

2018: 40.248 casos

2019: 40.248 casos

2020: 41.071 casos

2021: 41.530 casos

2022: 43.838 casos

2023: 52.375 casos

2024: 54.222 casos

De janeiro a dezembro de 2025, a Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística da SDS registrou 88 casos de feminicídio. No mesmo período de 2024, foram registrados 42 casos em todo o estado.

Sinais de um relacionamento abusivo

Ciúme excessivo;

Atos de controle sobre o corpo da mulher, vestimentas, bens e dinheiro;

Atos de vigilância;

Isolamento social e/ou familiar;

Atitudes que a impeçam de trabalhar, estudar ou de buscar assistência médica;

Humilhação;

Diminuição da autoestima;

Explosões de raiva incontroláveis;

Ameaças contra a vítima, familiares, pessoas próximas ou até mesmo animais.

Onde buscar ajuda?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

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