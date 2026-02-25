A- A+

Os amigos e familiares da administradora Renata Alves Costa, de 35 anos, aguardam com expectativa o julgamento do companheiro dela, João Raimundo Vieira da Silva de Araújo, que senta no banco dos réus com a acusação de matá-la em 6 de agosto de 2022 com um tiro na testa. O júri popular acontece na manhã desta quarta (25), no Fórum Rodolfo Aureliano, na Ilha da Joana Bezerra, centro do Recife.

Esse crime aconteceu no apartamento da vítima, em Campo Grande, Zona Norte da cidade. Eles tinham um relacionamento há oito meses e moravam juntos há quatro. João, que usava tornozeleira eletrônica quando se envolveu com a vítima, está sendo julgado por cárcere privado, tentativa de cárcere privado, violência sexual, lesões corporais em contexto de violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.





Julgamento da morte de Renata Alves. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O julgamento foi adiado no dia 16 de dezembro de 2025. Naquele tempo, foi alegado que uma das advogadas do réu estava doente e não poderia representá-lo. A mãe da vítima, Kátia Alves, de 66 anos, espera que João seja punido com a pena máxima aplicada e não acredita em um novo adiamento, porque há possibilidade de que um defensor público seja acionado para o júri, que será presidido pelo juiz José Carlos Vasconcelos Filho.

“A gente espera pena máxima, não só por Renata, mas por outras mulheres, porque se ele sair [em liberdade] vai fazer com outras. É muito difícil. A saudade dura a vida toda. A gente vai se acostumando aos poucos, mas eu digo para outras mulheres e mães que perderam filhos que a vida segue. Mesmo com essa dor, eu tenho que viver, porque a gente pensa um monte de coisa na hora da perda, mas a vida segue, explica ela.





Manipulação à vítima

Em tom de recordação e indignação, Kátia relembra do crime e do relacionamento que a filha mantinha. Ela considera a união como abusiva e afirma ainda que o acusado tentava afastar Renata do convívio de todos. Interrogada se a filha havia visto a tornozeleira que João usava, ela afirmou que não, uma vez que o réu usava calça comprida constantemente, afirmando ter reagido à ex-mulher que teria agredido a mãe dele, mas que estava prestes a retirar o equipamento.

“Eu desconfiava desse relacionamento, mas nunca passou pela minha cabeça que fosse acontecer, pela fortaleza de Renata. Ela era uma menina braba e estressada. Eu achava estranho, porque ele não frequentava os encontros da família. Mas ela sempre dava desculpa e dizia que ele estava estudando, que tinha bebido ou estava com sono. Eu achava estranho, mas respeitava. Eu o chamava de ‘pé de cobra’, porque ninguém vê. Só o vi uma vez, no aniversário dela. Ele me mandou uma mensagem no Dia das Mães, ou seja, até a mim ele manipulou. Ele é um manipulador. ”, complementa a mãe.

O irmão de Renata, Rafael Alves Costa, 37, mora em Portugal há oito anos e veio ao Brasil para acompanhar o julgamento. Em entrevista, ele confessou não imaginar a reação que terá em estar frente a frente, pela primeira vez, com o homem que tirou a vida da irmã.





Julgamento da morte de Renata Alves. Na imagem: Rafael Alves, irmão da Vítima. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

“Eu não faço ideia. Graças a Deus, eu não sei o que é isso e a maioria das pessoas não deveria nem saber como que é esse sentimento. Quando eu soube do acontecido, foi desesperado. Soube por ligação da minha mãe. Já revivi aquele momento diversas vezes, na minha cabeça. Eu não tinha ciência do relacionamento, mas era muito próximo de Renata, que era minha sócia, mas minha irmã, sobretudo. Eu perguntava como ela tava, mas sempre desconversava e dizia que estava solteira. Depois que tomou conhecimento sobre a pessoa que estava envolvida, fez questão de esconder da gente, porque sabia que tomaríamos alguma atitude para que não permanecesse”, revela.

Relacionamentos paralelos

Segundo a promotora do Ministério Público de Pernambuco, Ana Klezia Ferreira, o réu também está sendo acusado por crimes de liberdade a outras duas vítimas. São mulheres que ele teria entrado em contato na noite do crime. Inclusive, é em proteção a essas duas pessoas que o processo corre em segredo de justiça.





Julgamento da morte de Renata Alves. Na imagem: Ana Clezia Ferreira, promotora. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

“Foram mais de oito meses de violências, praticamente diárias. Por isso a razão de gênero e as qualificadoras serão defendidas em plenário. Foi uma mulher subjugada pelo agressor extremamente violento, com a personalidade agressiva e que silenciava ela até o dia desse crime. Depois desse fato, ele praticou crimes de restrição à liberdade contra mais duas vítimas mulheres. Esse acusado tinha uma prática de manter relacionamentos abusivos concomitantes com outras mulheres”, comenta.

Do luto à luta

A vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, Paula Limongi, era colega da vítima e estudava com ela, quando criança. Elas tinham amigos em comum. Ela frisa a atitude do réu em ter isolado a vítima das pessoas que convivia socialmente e de impedi-la de frequentar encontros com familiares ou amigos.





Julgamento da morte de Renata Alves. Na imagem: Ana Paula, Vice-presidente do Banco Vermelho. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

“Eles fazem um trabalho de violência psicológica tão forte que a mulher realmente se isola. Foi um sinal que a gente não conseguiu interpretar, na época, como um sinal de abuso. Quando ela foi assassinada, a gente não tinha noção do que acontecia entre quatro paredes, porque ela não dizia nada, provavelmente por medo ou vergonha. A presidente do Instituto Banco Vermelho, Andréa Rodrigues, e eu fizemos uma homenagem a Renata. Rodamos o Brasil inteiro falando de prevenção, porque nada traz uma mulher de volta. Hoje existe a lei estadual Renata Alves e a gente trabalha para que outras mulheres não tenham o mesmo fim que a nossa amiga teve”, diz Paula.

A lei citada por Limongi foi aprovada em 16 de dezembro de 2025, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Com nº 3567/2025, institui o 6 de agosto, dia do crime contra Renata, como o Dia Estadual em Memória das Vítimas de Feminicídio.

