A- A+

CRIME ''Ele era bondoso e sozinho, a vítima perfeita'', diz primo de empresário encontrado morto no Rio Luiz Marcelo Antônio Ormond morava com a namorada, Júlia Andrade Cathermol Pimenta, que é apontada pela polícia como suspeita de assassiná-lo

Dias antes de ser encontrado morto no próprio apartamento, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, o empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, de 45 anos, contou a amigos e parentes que "estava feliz com seu novo relacionamento". A pessoa a quem o empresário se referia era Júlia Andrade Cathermol Pimenta, principal suspeita de assassiná-lo e que é considerada foragida pela polícia — contra ela há um mandado de prisão em aberto por homicídio. A polícia investiga de a mulher deu para a vítima um brigadeirão com 50 compridos de um forte analgésico moídos.

Bruno Luiz Ormond, primo da vítima, contou ao Globo que ele e Júlia se conheciam há pouco mais de um ano. Filho único, Luiz admitiu sentir solidão após a perda dos pais, no início do ano.

— Ele era um homem bondoso e sozinho. Virou a vítima perfeita. A mãe do Luiz não gostava da Júlia. Quando viva, era contra o relacionamento deles. Assim que a mãe dele partiu, no início do ano, ela (Júlia) viu uma oportunidade de se reaproximar dele — afirmou o primo.

De acordo com parentes, Marcelinho, como era carinhosamente chamado, era um homem simples e de poucos amigos. Bruno contou que na última sexta-feira, o empresário chegou a comentar que Júlia estaria combinando de fazer "sua sobremesa favorita":

— Ela fez isso por dinheiro. Por pouco dinheiro. Ele não era um homem rico. Ela estava tentando fazer união estável com Marcelo. Júlia dizia que queria ajudá-lo a fazer investimentos com o dinheiro dele. Por isso, decidiram abrir uma conta conjunta.

Segundo Bruno, Júlia levou do apartamento em que o casal morava uma arma (de acordo com o primo, legalizada), joias e alguns itens de valor, como um relógio.

O primo revelou ainda que Luiz Marcelo recebia pensão por invalidez. Ele levou um tiro durante um assalto há dez anos em uma lotérica e perdeu o movimento de um dos braços. Além disso, com a morte dos pais, herdou, além do apartamento no Engenho Novo, mais dois imóveis: um no Méier, na Zona Norte, e o outro na Ilha de Paquetá.

O delegado Marcos André, da 25ª DP (Engenho Novo), afirmou que equipes da polícia estão na rua fazendo buscas pelo paradeiro de Júlia. O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que levem à prisão da suspeita.

Veja também

FRANÇA Farmacêuticos franceses fazem primeira greve em 10 anos