"Ele me matou me deixando viva", diz mãe de adolescente envenenado pelo padrasto

Foi por volta das 9h que Rubens Gomes de Oliveira chegou ao Fórum Thomaz de Aquino, bairro de Santo Antônio, no centro do Recife. Ele senta no banco dos réus, nesta sexta (27), para ser julgado com acusação de ter envenenado o próprio enteado. Quem conduz o júri popular é a juíza Danielle Christine Silva Melo Burichel.



Pouco tempo depois, foi anunciado que o julgamento de Rubens foi adiado para o dia 9 de março, às 9h, após a advogada apresentar atestado médico.

Esse crime aconteceu em novembro de 2014, no Alto do Pascoal, Zona Norte do Recife. A vítima foi o adolescente Diego Francisco de Oliveira, de 16 anos, que, segundo a acusação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), teria ingerido um cachorro-quente com ‘chumbinho’ no caminho de volta para casa. O alimento teria sido oferecido pelo réu.

Quando chegou à residência, passou mal e foi socorrido para os hospitais Helena Moura e da Restauração. Contudo, ele morreu um dia após ser internado. Rubens foi denunciado por homicídio qualificado por motivo torpe, uso de veneno e sem chance de defesa da vítima.

Para a mãe do adolescente, Carla Manoela, de 42 anos, foi amargo e doloroso vê-lo chegando ao fórum. Chorando, ela bradava com palavras de indignação. Desde que tudo aconteceu, ela reconhece que a família foi totalmente destruída e pede justiça para que o réu pague por esse assassinato.





“Não é fácil saber que a impunidade é grande, que ele não vai pagar a pena toda e sair. Eu nunca vou ter paz na minha vida. [Ao vê-lo] eu me senti impotente. Eu poderia fazer alguma coisa para acabar com isso. Ele tem que pagar. Não é justo eu viver nesse inferno e ele viver bem. A família vai visitar ele e eu vou visitar meus filhos onde? Ele me matou me deixando viva, mas enquanto eu viver ele não vai ter um dia, um minuto de descanso, só se ele cumprir com o que me jurou”, desabafa.



Julgamento de Rubens Gomes, acusado de matar a filha. Na imagem: Carla Manoela, Mãe da vítima. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

“Ele disse que ia terminar o que começou, e eu estou esperando ele, porque a morte dos meus filhos não parou por aqui. Quando eu encontrar com ele no inferno, ele corra de mim, porque eu vou atrás dele, independentemente de onde eu estiver”, comenta.

Ameaças e retaliações

Segundo Carla, o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento, fazia ameaças constantes e continuou importunando a família mesmo preso.

“Depois da veiculação de uma reportagem, um homem foi na casa da minha mãe e ofereceu doces para meus sobrinhos. Eles são pequenos. Não aceitaram. Ele [o homem] disse: ‘não se preocupe, porque não está envenenado’. Depois disso, o cunhado dele mandou solicitação de amizade para no Facebook. Eu bloqueei”, relembra.

A vida que virou pelo avesso

Para a avó da vítima, Maria Helena dos Santos, 75, a vida virou pelo avesso. Ela confessa que Carla Manoela não consegue mais ficar sozinha e precisa de ajuda dos parentes. Quando lembra da tragédia, ela passa mal e já teria tentado se matar.

“Ela toma remédio direto. A única coisa que eu peço a Deus é por justiça. Ele matou ela também, porque ele tirou os dois filhos que ela tinha. A vida dela era em torno desses dois filhos. A vida virou do avesso para ela e para a família toda. Hoje eu tenho problema de pressão alta e minhas pernas vivem inchadas. Eu não tinha nada disso. Hoje eu tomo remédio o tempo todo. Carla era alegre e bem”, diz.

Maria também disse que seria a ‘próxima vítima’, jurando-a de morte. Ainda durante a entrevista, ela deixa claro que nunca gostou dele e que os dois não tiveram convivência amistosa. Ela reconhece que sente medo do que pode acontecer e que não consegue ficar sozinha.

“Meus meninos são todos casados. Eu tenho medo da covardia. Ele é covarde e traiçoeiro. Hoje tudo me lembra dos meu neto. Diego era tudo na minha vida. Foi meu primeiro neto. A primeira refeição, o primeiro sono e tudo dele era na minha casa. Eu abandonei a minha casa, porque não tenho condições de morar lá com lembrança dele e da minha neta que também foi morta por Rubens”, declara também.

Outro envenenamento

A neta que Maria Helena se refere é Bianca Evelyn dos Santos Oliveira, de 8 anos. Ela é filha de Rubens e também foi envenenada por ele, dois meses depois da morte de Diego.

A menina saiu para passear com o pai no Parque da Jaqueira e, após comer um lanche, apresentou dor de cabeça, forte dor no peito e perda da visão. Tanto ela quanto Diego foram enterrados no Cemitério de Santo Amaro, centro do Recife.

O laudo pericial da época confirmou envenenamento por chumbinho e Rubens foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão pelo homicídio duplamente qualificado.

Ele também já respondeu por tentativa de latrocínio, antes do relacionamento, e foi preso preventivamente por ameaças com base na Lei Maria da Penha.

Rito

Durante o julgamento, apenas a mãe das vítimas será ouvida como testemunha de acusação. A defesa não fez arrolamentos.

