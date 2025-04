A- A+

PERNAMBUCO "Ele se exercitava regularmente", diz esposa de militar que morreu durante Corrida das Estações Corpo do atleta passa por perícia no IML

Um dia após a morte do militar da Aeronáutica Jadson Oliveira da Silva, de 41 anos, durante a Corrida das Estações - Outono, no último domingo (27), a esposa dele, a veterinária Anacy Miranda, também de 41 anos, lamentou a partida dele.

Enquanto aguardava a liberação do corpo dele, no Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, centro do Recife, Anacy contou, em entrevista à Folha de Pernambuco, que ele mantinha uma rotina saudável de exercícios e acumulava medalhas de outras competições.

Jadson e Anacy foram casados durante 12 anos. Os dois moravam em Boa Viagem, Zona Sul da cidade. O militar da Aeronáutica deixa, além da esposa, uma filha de 5 anos.

“Ele vinha participando desses circuitos. Inclusive, viajava para outras cidades para fazer outras corridas. Foi muito inesperado, porque ele não reclamava de nada. Estava se sentindo bem, estava animado. Ele era uma pessoa que se alimentava muito bem, se exercitava regularmente e se cuidava muito em relação aos exercícios. Fazia academia”, relatou ela.





De acordo com Anacy, Jadson saiu de casa por volta das 5h. Ela não o ouviu saindo, pois estava deitada na cama com a filha. A veterinária não sabe se ele fez algum tipo de alimentação antes da corrida. Agora, para ela, ficam as dores da perda, da saudade e a responsabilidade de criar a filha, que também terá que lidar com a saudade do pai.

“Ele era um homem maravilhoso, muito fora da curva. Sempre foi um marido muito atencioso, amigo. Todo mundo que conheceu ele, só tem o que falar de bom. Ele era uma pessoa que ajudava muito os outros”, complementou.

Jadson escolheu o trajeto mais longo

Segundo a assessoria de imprensa da Norte MKT, Jadson tinha três opções de percurso: 5 km, 10 km e 13 km. Ele escolheu esta última. Na altura da Ponte Paulo Guerra, que liga o Pina ao Cabanga, caiu ao chão, após se sentir mal. Teve uma parada cardíaca.

Ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, também no centro da cidade, mas não resistiu e foi a óbito na unidade hospitalar, durante a realização de procedimentos médicos.

Velório e sepultamento

Embora os familiares aguardem a liberação do corpo, o velório e sepultamento de Jadson está previsto para acontecer no Cemitério Parque das Flores, no Curado. Segundo a administração do cemitério, deve acontecer às 16h.

