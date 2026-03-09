A- A+

JÚRI "Ele vai pagar", diz mãe de adolescente envenenado pelo padrasto Sessão de julgamento foi suspensa, em pausa para almoço

O clima é de revolta entre os familiares do adolescente Diego Francisco de Oliveira, que foi morto aos 16 anos, após consumir um cachorro-quente envenenado, em setembro de 2014. O julgamento desse caso acontece nesta segunda-feira (9), no Fórum Thomaz de Aquino, no centro do Recife.

Quem senta no banco dos réus com acusação de ter oferecido o alimento ao jovem é o padrasto dele, Rubens Gomes de Oliveira, de 51 anos.

A sessão foi suspensa para almoço por volta das 13h30. Após ficar frente a frente com o ex-marido e ouvi-lo confessar o crime, a mãe de Diego, Carla Manoela, de 42 anos, ficou bastante revoltada.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, ela contou que, além do envenenamento, Rubens maculou a imagem do filho dela, levantando suspeitas, durante esse tempo, de que a morte dele tivesse sido causada por overdose e não por envenenamento.

“Foi muito duro para mim a frieza com que ele expressou [confessou o crime]. Esses anos todos deixou o meu filho se passar como um drogado. Muita gente sabia da índole do meu filho. Todo mundo dizia que não tinha sido droga, até esse miserável admitir agora. Mas ele vai pagar. Ele fez isso justamente para diminuir a pena. Eu desculpo ele. Me deixa uns cinco minutos a sós com ele para ver a desculpa que vou dar a ele”, reforçou.

Quando confessou a autoria do assassinato por envenenamento, Rubens alegou que não queria matar Diego e que tudo foi para “adoecer ele”. O réu apontou ainda que vivia um certo tipo de “pressão”, porque não aceitava o fim do relacionamento com Carla, a quem ele definiu como amante. Ele ainda pediu desculpas a família dela e disse que até gostava do adolescente que ele mesmo matou.

“Ele não gostava da própria filha! Ele tinha ciúmes do menino [Diego], da minha filha. Eu comprava as coisas para eles e ele [Rubens] não gostava. Mas ele vai pagar, nem que seja no inferno. Ele não só tirou a vida de duas crianças, não. Ele tirou a minha vida, acabou com a vida da minha família. Ninguém mais tem sossego. Todo mundo vive preocupado que eu tente me matar, por causa de um desgraçado desse. Ele é um monstro”, ressaltou.

Carla é a mãe de Diego | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Eu não era amante dele, não. Ele não queria sair da minha casa, que era minha. Eu quem construí, em cima da casa da minha mãe. Eu me separei dele antes [da morte de Diego], porque eu não estava querendo nada mais com ele. Outro dia eu fui na casa da ex-mulher dele e ele estava lá, fazendo visita. Foi aí que eu peguei as coisas dele, botei no saco e botei na garagem da casa da minha mãe. Botei ele para fora”, frisou ainda.

Outro envenenamento

Além da morte de Diego, Rubens já responde por também ter envenenado a própria filha, Bianca Evelyn dos Santos Oliveira, de 8 anos. Esse caso aconteceu dois meses depois da morte de Diego.

Por esse crime, ele foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão. Rubens vive preso no Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros (PJALB), uma das três unidades prisionais que formam o Complexo Prisional do Curado, no Sancho, Zona Oeste do Recife.

Rito

Quem preside a sessão é a juíza Danielle Christine Silva Melo Burichel. O corpo de jurados é composto por seis mulheres e um homem.

No início, a mãe de Diego, Carla Manoela, foi interrogada por defesa e Ministério Público. Ela é a testemunha do caso. Logo após, o réu respondeu apenas às perguntas dos advogados de defesa. Essa fase terminou às 11h50.

O debate veio logo após. O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) usou o tempo de uma hora e meia para apresentar o argumento. Após o intervalo para almoço, o mesmo se repete para a defesa do réu.

Em seguida vêm as fases de réplica e tréplica para que os jurados decidam e a juíza dê a dosimetria da pena e pronuncie a absolvição ou condenação de Rubens, bem como o tempo da pena e detalhe as qualificadoras do crime, se assim tiver.

