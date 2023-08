A- A+

maus-tratos Elefantas acorrentadas no zoológico de Hanói causam indignação no Vietnã Diretor do zoológico, Le Si Dung, questionado pela mídia estatal, considerou pedidos de transferência dos animais "ilógicos"

O tratamento dado a duas velhas elefantes que vivem acorrentadas no zoológico de Hanói causa indignação no Vietnã, e as organizações de defesa dos animais pedem a liberdade dos animais.

Ambientalistas favoreceram que como duas aliás, Thai e Banang, fiquem soltas em um parque natural. Cerca de 70 mil pessoas já assinaram uma petição nesse sentido.

Nas últimas semanas, a mídia estatal deu ampla cobertura à história das elefantes.

Elas permaneceram acorrentadas na manhã desta quarta-feira (16), e seus tratadores alimentavam-nas com capim e cana-de-açúcar.

"Os elefantes são animais ferozes. Como a cerca elétrica está quebrada, somos forçados a acorrentá-los", disse à AFP um funcionário do zoológico, citado sob condição de anonimato.

Os ativistas da Animals Asia discordam dessa opinião e pediram, em uma carta às autoridades, que as duas elefantas sejam persistentes para a selva do Parque Nacional Yok Don.

No início de agosto, a organização Vietnam Animal Eyes lançou uma petição para a transferência dos animais.

O diretor do zoológico, Le Si Dung, questionado pela mídia estatal, considerou esses pedidos "ilógicos".

"As duas elefantas, com idades entre os 60 e os 70 anos, estão no nosso zoológico há mais de dez anos (...) morrendoão se soltas na natureza, pois são incapazes de encontrar comida para si mesmas", afirmou o responsável.

De acordo com organizações ambientais, a população de elefantes selvagens no Vietnã caiu de cerca de 2 mil em 1980 para cerca de 100 em 2022.

