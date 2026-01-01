A- A+

LITORAL GAÚCHO Elefante-marinho surpreende banhistas ao aparecer na orla de Tramandaí, Litoral Norte gaúcho Animal da espécie elefante-marinho-do-sul descansou na areia, para, em seguida, ir em direção ao mar; especialistas pedem que o público apenas observe à distância

Banhistas que estavam na praia de Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, foram surpreendidos, nesta quarta (31), pela aparição de um elefante-marinho.

O animal foi visto atravessando uma via, subindo a calçada da orla e circulando tranquilamente pela faixa de areia, entre cadeiras e guarda-sóis, até encontrar o mar, despertando curiosidade e atraindo olhares dos banhistas e de quem passava pelo local.

Espécie

Trata-se de um elefante-marinho-do-sul, espécie que, em determinados períodos, costuma utilizar praias como área de descanso ou para a troca anual da pelagem, um processo natural que pode se estender por várias semanas.

Apesar de não ser uma cena comum no litoral brasileiro, especialistas explicam que o registro não é considerado raro.

A espécie mantém colônias reprodutivas na Argentina e, eventualmente, alguns deles percorrem longas distâncias, chegando até a costa brasileira.

Nessas situações, a recomendação é que o animal não seja perturbado, para completar seu ciclo natural tranquilamente.

Orientações

Órgãos ambientais orientam que o público mantenha pelo menos 10 metros de distância, evite qualquer tentativa de contato ou alimentação e não permita a aproximação de cães ou outros animais.

Embora não tenha comportamento agressivo, o elefante-marinho pode reagir caso se sinta ameaçado.

De acordo com especialistas, não há indicação de resgate ou reabilitação em casos como esse. A permanência na praia faz parte do comportamento esperado da espécie, e interferências humanas podem provocar estresse desnecessário ao animal.



Veja também