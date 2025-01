Elefante mata turista espanhola em santuário na Tailândia

A- A+

Um elefante "em pânico" matou uma turista espanhola enquanto banhava o animal em um santuário no sul da Tailândia, anunciou a polícia nesta segunda-feira (6).

A mulher de 23 anos foi atingida pela tromba do animal no Centro de Cuidado de Elefantes Koh Yao, na província de Phang Nga.

"Uma turista morreu enquanto banhava um elefante", disse à AFP Jaran Bangprasert, o chefe da polícia local.

As autoridades entraram em contato com a embaixada espanhola para confirmar a identidade da vítima.

Nos últimos 12 anos, os elefantes selvagens mataram 227 pessoas, incluindo vários turistas, segundo o Departamento de Parques Nacionais, Vida Silvestre e Conservação de Plantas.

No mês passado, um elefante matou uma mulher de 49 anos em um parque nacional na província de Loei, no norte do país.

Banhar elefantes é uma atividade turística muito popular entre os que visitam a Tailândia, onde cerca de 2.800 paquidermes estão destinados ao turismo, segundo a World Animal Protection.

Mas algumas associações asseguram que banhá-los pode lhes causar angústia e alguns santuários não permitem a prática.

