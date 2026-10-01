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Mobilidade Eleições 2026: PRF prepara esquema para garantir deslocamento de eleitores até locais de votação Haverá restrição de tráfego para veículos ou combinações de veículos que excedam a altura de 4,40 metros e peso bruto total combinado de 58,5 toneladas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prepara um esquema para garantir o deslocamento dos eleitores até os locais de votação durante as eleições.

Segundo a corporação, o planejamento inclui a integração entre áreas internas e outras instituições, com o objetivo de manter a segurança e evitar imprevistos para quem vai votar.

No primeiro e segundo turnos, nos dias 4 e 25 de outubro, respectivamente, haverá restrição de tráfego para veículos ou combinações de veículos que excedam a altura de 4,40 metros, comprimento de 19,80 metros, largura de 2,60 metros e peso bruto total combinado (PBTC) de 58,5 toneladas.

A medida, estabelecida pela Portaria Diop/PRF nº 121, de 8 de setembro de 2026, visa, de acordo com a corporação, descongestionar as rodovias federais com veículos de grandes dimensões, para priorizar a mobilidade de eleitores no período.

A PRF montou uma comissão de eleições e se reuniu com Tribunais Regionais Eleitorais, forças de segurança e instituições públicas que vão trabalhar no período eleitoral para definir a atuação em cada local, conforme as características de cada região.

O trabalho em Pernambuco, nos outros 25 estados e no Distrito Federal será acompanhado em tempo real no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), estrutura de monitoramento de ocorrências criminais e de trânsito montada no edifício-sede da PRF, em Brasília.

Segundo a corporação, o centro integrado é coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e atuará de forma integrada com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunais Regionais Eleitorais e órgãos de segurança pública de todo o Brasil.

"A proximidade entre as instituições no dia das eleições e a estrutura, com telões que permitem a consulta simultânea aos sistemas de monitoramento, possibilita a atuação coordenada", ressaltou a PRF.

Orientações

Para o dia da eleição, a corporação orienta buscar informações sobre o trajeto até os locais de votação, os possíveis horários de pico, sobre as condições meteorológicas e ainda iniciar o deslocamento com antecedência até as seções eleitorais.

A PRF mantém o atendimento ininterrupto à população nas unidades operacionais de todas as unidades federativas e também pelo telefone 191.

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