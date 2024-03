Eleição nos EUA: como fica a corrida presidencial americana depois da Superterça e desistência

A- A+

As 15 eleições que ocorreram na Superterça, dia 5, nos Estados Unidos, serviram para consolidar a disputa entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump, embora nenhum dos dois tenha, ainda, alcançado o "número mágico" para a vitória. Se na corrida democrata a vitória do atual presidente era uma certeza, do lado republicano Trump ainda enfrentava a competição de Nikki Haley, que desistiu do pleito nesta quarta-feira (6).

A Superterça é importante devido à quantidade de votos e delegados que concentra. O dia é responsável por dar mais de um terço dos votos necessários para receber a nomeação dos partidos, além de 70% do número total de delegados. Mas, matematicamente, já se sabia que nenhum candidato conseguiria o 'número mágico'.

Poucos estados terão votado até ao final deste mês para que Trump ou Biden se tornem formalmente os nomeados dos seus partidos. Mas o dia mais importante das primárias tornou a revanche de 2020 quase certa. Tanto Biden, de 81 anos, como Trump, de 77, continuam a dominar os seus partidos, apesar de enfrentarem questões sobre idade e de nenhum deles ter ampla popularidade entre o eleitorado geral.

Com isso, as eleições nos demais estados que ainda não tiveram suas primárias serão cruciais para oficializar o resultado já esperado. Ainda faltam as definições em mais de 30 Estados além de territórios. São eles: Havaí, Geórgia, Mississipi, Washington, Arizona, Flórida, Illinois, Kansas, Ohio, Louisiana, Missouri, Dakota do Norte, Connecticut, Delaware, Nova York, Rhode Island, Wisconsin, Alasca (democrata apenas), Wyoming, Porto Rico, Pensilvânia, Indiana, Maryland, Nebraska, Virgínia, Kentucky, Oregon, Idaho, Distrito de Columbia (democrata apenas), Montana, Nova Jersey, Novo México, Dakota do Sul.

Pelas projeções, é possível que ambos os candidatos fiquem definidos dentro de duas semanas ou até o fim do mês. Trump terminou a noite com 731 novos delegados obtidos em quase todos os Estados. A única exceção foi Vermont que deu a vitória para Haley. Com esse novo número, o republicano acumula até o momento 1004 delegados dos 1215 necessários para receber a nomeação do partido para as eleições de novembro. Já Haley obteve 89.

Mesmo sem competidores viáveis, Biden não alcançou o número necessário de delegados ontem, acumulando até o momento 1506 dos 1968 necessários. Com a vitória já certa, muitos eleitores aproveitaram para realizar votos de protestos contra Biden por causa de suas ações frente à guerra de Israel na Faixa de Gaza.

Nesta quarta, o Havaí realiza as suas eleições primárias para o partido Democrata, o que fará com que Biden se aproxime um pouco mais da vitória.

Com o fim da rodada de primárias, cujas últimas votações serão no dia 8 de junho nos territórios de Guam, na Micronésia, e nas Ilhas Virgens Americanas, no Caribe, ocorrem as convenções partidárias, onde se oficializa a candidatura. Em 15 de julho está prevista a convenção republicana, e em 19 de agosto a convenção democrata. Os debates presidenciais devem ocorrer em 1º e 9 de outubro.

Veja também

Guerra no Oriente Médio Netanyahu diz que Biden 'está errado' após presidente americano criticar Israel